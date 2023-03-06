Чому РФ так активно продовжує використовувати авіацію: відповідь військового експерта

За словами Олега Жданова, всіх російських льотчиків збити ми не можемо, тому що щільність ППО у нас не настільки висока, як, припустимо, у російської сторони, але наша авіація теж робить вильоти і досить велику кількість.

Росія примудряється здійснювати таку кількість авіаційних ударів, бо мають стільки авіації.

Про це заявив військовий експерт Олег Жданов на своєму YouTube каналі.

"Погляньте наше розвідзведення, в якому йдеться, що до кордонів України стягнуто близько 400 літальних апаратів. Це різного типу апарати, але їх близько 400. Нагадаю, що Росія проводить мобілізацію, а це означає, що можуть бути льотчики покликані з запасу, які можуть за станом здоров'я сісти за штурвал і відновлюють свої льотні навички. Плюс влітку був проведений достроковий випуск курсантів льотних училищ. І, відповідно, Росія тренує цих льотчиків, яка ресурсом володіє, навіть за принципом "зліт-посадка" садять за штурвал і відправляють на бойові завдання. Саме тому вони роблять таку кількість вильотів, тому ми регулярно їх і збиваємо", - пояснив експерт.

Звичайно ж, за словами Жданова, всіх збити ми не можемо, на жаль, тому що щільність ППО у нас не настільки висока, як, скажімо, у російської сторони. "Але наша авіація теж робить вильоти і теж досить велика кількість, яка іноді навіть перевершує за кількістю бойові вильоти російської авіації", - резюмував він.

Нагадаємо, росіяни планують задіяти авіацію в Україні під час наступу на найважливіших напрямках.

Авіація під час війни: запаси міцності окупантів та потенціал в України | Валерій Романенко