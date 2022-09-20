Чому РФ так вперто тримається за правий берег Дніпра на півдні: пояснення експерта

Військовий експерт Олег Жданов пояснив, чому окупанти так затято тримаються за правий берег Дніпра на півдні України.

Про це він розповів у своєму YouTube-каналі.

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"Потрібно розуміти, як діє російська армія. Як приклад, Білогорівка: ми знесемо переправу, вони будують нову, ми знесемо, вони будують нову. Так само і тут. Ми зруйнували мости, вони почали сунути баржі. Ми топимо баржі, вони намагаються переправлятися на поромах. Ми топимо пороми – вони везуть на човнах, по два ящики боєприпасів вантажать на човен і переправляють на інший берег. Треба їм віддати належне. Це як мурашник", — каже експерт.

За його словами, критерієм зниження боєздатності російського угрупування на правом уберезі Дніпра є саме різниця між тим, що вони можуть перевезти і тим, що ЗСУ знищують за добу. І коли за різниця буде мати від'ємне значення, тоді можна говорити про повноцінне зниження боєздатності.

Жданов нагадав, що на правому березі Дніпра Росія зібрала найбільше по чисельності угрупування: близько 20 тис. людей.

"І там найбільш боєздатні частини. Але ці півтора місяці не минули даремно. Ми відвоювали на півночі доволі багато – на декілька десятків кілометрів просунулася лінія фронту від Кривого Рогу у сторону Херсона. Ми зараз підпираємо Херсон, фактично дісталися до другої лінії оборони на Херсонському напрямку. Тому ми там не стоїмо на місці. Так, поки що офіційних підтверджень немає, але російські пабліки говорять, що ми маємо там величезні успіхи. І російське командування почало виводити особовий склад з правого берега. Вони їх переправляють на легких засобах без техніки на лівий берег. Так, важко, але поступово просуваємося у сторону Херсона", — підсумував експерт.

Раніше Жданов розповів, чи отримує Україна ракети середньої дальності наземного базування для майбутнього паритету із РФ.

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