Чому РФ вдалося захопити в полон так багато українців: Буданов пояснив

Кількість українських військовополонених, які перебувають в РФ чи на окупованих територіях, є більшою, ніж росіян у нас.

Керівник Головного управління розвідки України Кирило Буданов розповів, як відбувається повернення українських військовополонених і наскільки можливий ефективний діалог з Росією з цього питання.

Про це він сказав в інтерв'ю "Голосу Америки".

За словами Буданова, ніхто з іноземних партнерів, крім України, не проводив обміни під час ведення бойових дій

"Ситуація в усіх аспектах унікальна. Це в принципі поки що вдається тільки нам. Сказати, що все чудово – це абсолютно не так, це буде брехнею з мого боку. Оскільки є люди і їх багато в полоні. Не можна сказати, що справи йдуть чудово. Сказати, що жахливо, при всій повазі і розумінні делікатності питання, теж не можна. Тому що, ці обміни йдуть і повернуто вже близько 2 тисяч осіб. Це досить значна кількість. На жаль, російська сторона часто ставить "палки в колеса", як то кажуть. Але все ж таки знаходимо дієві механізми, які змушують їх йти на такі кроки. Близько 2 тисяч ми повернули. Зрозумійте, це значні цифри", – зазначає керівник ГУР.

Чому РФ захопила більше полонених

За його інформацією, кількість українських військовополонених, які перебувають в РФ чи на окупованих територіях, є більшою, ніж росіян у нас.

"Це дуже легко пояснюється. Перш за все 90% всіх військовополонених вони захопили в перші дні. Перші дні – перший місяць. Плюс страшна трагедія в Маріуполі, коли були змушені всі піти на той крок, на який пішли", – каже Буданов.

Крім того, окупанти беруть у полон простих цивільних. Близько 40% тих, кого утримують в заручниках – цивільні люди.

"Тому в принципі зрозуміло, що наша кількість менша. Ми не беремо цивільних в полон. Там купа жінок, на жаль, і дітей, всілякі там старости, поштарі, залізничники, мери, двірники є. Там всі є", – додав він.

На питання, чи є такі полонені, про яких Україна просто не знає, Буданов відповів, що "вірогідніше за все хтось таки є, але 99% зрозумілі".

Раніше у ГУР розповіли, що Україна віддала священнослужителя-колаборанта з УПЦ МП, щоб повернути сотню своїх захисників з російського полону.

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