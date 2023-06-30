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Чому РФ все частіше б'є по Україні ракетами С-300: "Їх тисячі на складах"

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
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Чому РФ все частіше б'є по Україні ракетами С-300: "Їх тисячі на складах"

Фото: Associated Press

Окупанти рідше застосовують високоточні та далекобійні ракети.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що російська армія почала рідше застосовувати високоточні та далекобійні ракети. Натомість окупанти активно атакують за допомогою С-300.

Про це він розповів в ефірі телемарафону 30 червня.

"Противник не може собі дозволити завдавати ударів постійно високоточною і далекобійною зброєю, тому часто використовує саме ракети С-300, які не можуть летіти далеко, але все ж таки досягають прифронтових міст", - пояснює Ігнат

Приміром, під час нічної повітряної тривоги окупанти випустив чотири ракети С-300 у напрямку Запоріжжя. До слова, зі звіту Командування повітряних сил відомо, що в Запорізькій області є "прильоти".

За словами Ігната, зенітні керовані ракети С-300 можуть збивати лише комплекси протиповітряної оборони, які здатні уразити балістику. Зокрема, це системи Patriot.

"Але ми розуміємо, скільки цих ракет може бути у росіян. У них є тисячі їх на складах. Тому раціональніше знищувати самі пускові установки, чим і займаються наші пілоти та артилерія", - наголосив представник Повітряних сил. 

Як повідомлялося, вночі проти 30 червня окупанти вдарили чотирма зенітними керованими ракетами із ЗРК С-300. Армії РФ вдалося атакувати військові та інфраструктурні об’єкти у Запорізькій області. Попередньо, минулося без жертв.

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Дата публікації
Перегляди
630
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