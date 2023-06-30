Чому РФ все частіше б'є по Україні ракетами С-300: "Їх тисячі на складах"

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що російська армія почала рідше застосовувати високоточні та далекобійні ракети. Натомість окупанти активно атакують за допомогою С-300.

Про це він розповів в ефірі телемарафону 30 червня.

"Противник не може собі дозволити завдавати ударів постійно високоточною і далекобійною зброєю, тому часто використовує саме ракети С-300, які не можуть летіти далеко, але все ж таки досягають прифронтових міст", - пояснює Ігнат

Приміром, під час нічної повітряної тривоги окупанти випустив чотири ракети С-300 у напрямку Запоріжжя. До слова, зі звіту Командування повітряних сил відомо, що в Запорізькій області є "прильоти".

За словами Ігната, зенітні керовані ракети С-300 можуть збивати лише комплекси протиповітряної оборони, які здатні уразити балістику. Зокрема, це системи Patriot.

"Але ми розуміємо, скільки цих ракет може бути у росіян. У них є тисячі їх на складах. Тому раціональніше знищувати самі пускові установки, чим і займаються наші пілоти та артилерія", - наголосив представник Повітряних сил.

Як повідомлялося, вночі проти 30 червня окупанти вдарили чотирма зенітними керованими ракетами із ЗРК С-300. Армії РФ вдалося атакувати військові та інфраструктурні об’єкти у Запорізькій області. Попередньо, минулося без жертв.

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