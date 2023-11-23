Чому РФ заморозила обмін полоненими і яка зараз ситуація: у розвідці дали відповідь

Водночас перемовини не припинялись весь цей час і тривають зараз, зазначив Андрій Юсов.

У військовій розвідці пояснили, чому Росія заморозила обмін полоненими.

Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі єдиного телемарафону 23 листопада.

"Багато аспектів. Тут і спроба тиснути на Україну, спроба дестабілізувати ситуацію всередині, нехтування інтересами власних громадян і посилення репресій всередині Росії. Але ми констатуємо факт, що попри публічні заяви і Шойгу, і інших посадовців держави-агресора про те, що для них важливо повертати полонених, вони до цього не докладають реальних зусиль. Тим не менше, перемовини не припинялись весь цей час і тривають. І ми розраховуємо на результат, готуємося до цього і активно поповнюємо обмінний фонд", - зазначив Юсов.

Нагадаємо, Росія заморозила обмін полоненими з Україною. Востаннє такий обмін відбувся у серпні 2023 року – тоді вдалося повернути 22 військових. Ймовірно, росіяни затягують обміни, щоби проводити свої пропагандистські кампанії.

Зазначимо, нині у російському полоні перебувають 4 337 українців: 3574 військових та 763 цивільних.

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