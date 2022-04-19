Чому РФ завдає ракетних ударів по українських тилових містах: військовий експерт указав на дві мети ворога

Чому РФ завдає ракетних ударів по українських тилових містах: військовий експерт указав на дві мети ворога

Михайло Жирохов назвав причини ракетних ударів по українських містах.

Російська Федерація активізувала ракетні удари по українських тилових містах. Дана тактика триває з кількох причин.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Ракети по тилу. Навіщо Росія атакує великі міста і коли це закінчиться".

Військовий експерт Михайло Жирохов розповів, що ракетні удари по українському тилу пов'язані з новою хвилею наступу Росії на Донбасі. Таким чином, противник намагається перешкодити перекиданню додаткових сил на схід України.

"Це все пов'язано з Донбасом, росіяни б'ють по резервах, запасах паливно-мастильних матеріалів, складах зброї і боєприпасів, щоб зменшити боєздатність наших частин. Вони, звичайно, прийдуть на допомогу нашому угрупованню в Донбасі, але з логістичними проблемами", - зазначив він.

За його словами, з цією метою завдаються удари по аеродромах в Центральній Україні та по Львову, де намагалися пошкодити залізничну інфраструктуру, яка використовується для перекидання військової допомоги із Заходу.

Ще одна мета таких обстрілів - тримати українців у напрузі по всій країні.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко погоджується, що деморалізація населення є однією з цілей.

Друга - це руйнування інфраструктури з ослабленням тилу і завданням шкоди економіці.

Нагадаємо, Росія вторглася на українські землі 24 лютого. Тоді президент Росії Володимир Путін назвав це у відеозверненні "спеціальною військовою операцією", яка має на меті "захист" Донбасу. Того ж дня в Україні запровадили воєнний стан. 15 березня Верховна Рада законодавчо затвердила указ президента про подовження терміну його дії.

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