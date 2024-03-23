Чому РФ завдає ударів по українській енергетичній інфраструктурі саме навесні: Гуменюк дала відповідь

Основна ставка росіян зроблена на те, щоб підірвати економіку України загалом, щоби створити внутрішню напругу в державі, вважає Гуменюк.

Російські удари по українських енергетичних об’єктах можуть бути пов’язані з наміром окупантів дестабілізувати роботу промисловості, сільського господарства, які теж суттєво зав’язані на енергетику. Підірвати економіку загалом і таким чином розхитати ситуацію всередині Української держави.

Про це повідомила начальниця Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі телеканалу FREEДОМ 23 березня.

На думку Гуменюк, знищення літаків А-50 Силами оборони також внесло поправки в плани окупантів щодо завдавання масованих ударів, оскільки саме ці літаки займалися наведенням і коригуванням авіації РФ.

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"Можна міркувати по-різному. Але що насправді в голові у окупантів, вгадати дуже складно. У цій ситуації мені вбачається розуміння цього дещо відтермінованого процесу в тому, що було важливе втручання Сил оборони в цей процес. Тобто, знищення таких потужних повітряних розвідувальних пунктів, як літаки А-50, внесло серйозні поправки в плани втілення масованих ракетних ударів. Вони координували діяльність авіації та морських ракетоносіїв, могли збирати максимум розвідданих і розуміти напрямки зосередження зусиль таких атак. Однак втручання у роботу їхньої авіації суттєво зруйнувало їхній план, це очевидно", – сказала Гуменюк.

Крім того, зима в Україні була не дуже суворою, доповнила вона. Основна ставка країною-агресором робилася не на погоду.

"Зараз, на момент переходу з опалювального сезону на звичайний, росіяни можуть сконцентрувати удари саме на тому, що відновлення роботи промисловості, сільського господарства теж істотно зав’язано на енергетику, зокрема, і робота портової інфраструктури. Може бути, що в пріоритеті у ворога саме такі аспекти", – зазначила вона.

Однозначно, що основна ставка росіян зроблена на те, щоб підірвати економіку України загалом, щоби створити внутрішню напругу в державі, вважає Гуменюк.

"Кожного разу перемикання електрики і перерозподіл електроенергії в разі аварійних або стабілізаційних відключень створювали певну напругу в суспільстві", – доповнила спікерка.

Крім того, на терміни атак російських окупантів могли вплинути "вибори" в РФ, припустила Гуменюк.

"У цій ситуації абсолютно ймовірно, що терміни втілення таких атак посунула підготовка до "виборів". У них були очевидні ставки на те, що псевдовибори мають відбутися максимально переконливо для світової спільноти", – резюмувала Гуменюк.

Нагадаємо, 22 березня армія РФ цілеспрямовано здійснила комбіновану масовану атаку по українській енергетичній інфраструктурі. Пошкоджені десятки об'єктів енергосистеми: теплові та гідроелектростанції, магістральні мережі НЕК "Укренерго", мережі обленерго. Найважча ситуація – в Харківській, Одеській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях.

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