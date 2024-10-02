Чому РФ збільшила кількість ударів КАБами по Запоріжжю: пояснив військовий оглядач

Росіяни активно обстрілюють Запоріжжя саме КАБами, бо їм вдалось збільшити радіус застосування авіабомб.

Про це розповів військовий оглядач Денис Попович в етері Еспресо.

"Це повʼязано з тим, що їм вдалось збільшити радіус застосування цих КАБів за допомогою удосконалення модуля планерування та корекції. Зараз в них є змога обстрілювати наші території на відстань понад 80 км. Втім, варто зауважити, куди прилітають КАБи. Окупанти обстрілюють житлову забудову міста та цивільну інфраструктуру. Тобто, фактично вони продовжують терори цивільного населення. Вони продовжують залякувати цивільних й знищувати інфраструктуру", - пояснив Попович.

Коментуючи заяву речника Сил оборони півдня Владислава Волошина про підготовку штурмів окупантів на Запорізькому напрямку, Попович заявив: "Якби Російська Федерація готувалась би до наступальних операцій на Запорізькому напрямку, то в першу чергу вони б атакували військові обʼєкти, а не цивільні. Зокрема, логістику, розташування військ та обʼєкти, які повʼязані з військовою інфраструктурою".

Нагадаємо, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко відповів, чи готує РФ наступ з метою захоплення Запоріжжя.

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