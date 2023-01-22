Чому РФ збільшує армію і створює нові військові округи: пояснення британської розвідки

Розвідники вважають, що РФ зіткнеться з проблемами під час укомплектування і оснащення запланованого військового розширення.

Керівництво Росії задумало реформу армії через ймовірну військову загрозу в майбутньому. Однак РФ буде важко укомплектувати нові війська.

Про це повідомляє у Twitter Міноборони Великої Британії.

Там нагадують, що 17 січня 2023 року міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив про плани серйозних змін у структурі збройних сил, які мають бути здійснені в період від 2023 до 2026 рік.

Шойгу також оголосив про відновлення Московського та Ленінградського військових округів, часткове повернення до радянської організації військ у західній частині Росії. Новий армійський корпус планується створити в також Карелії, що поблизу фінського кордону.

"Плани Шойгу сигналізують про те, що російське керівництво вважає, що посилена звичайна військова загроза триватиме ще багато років після нинішньої війни в Україні. Проте Росія, швидше за все, матиме труднощі з персоналом та обладнанням для запланованого розширення", ‒ йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Російській Федерації триває так звана часткова мобілізація, там готуються до нової хвилі.

Аналітики ISW вказують на те, що за даними Генерального управління розвідки України, в Росії починають активніше мобілізувати чоловіків старшого віку, а також мігрантів із країн колишнього Радянського Союзу.

А у тимчасово окупованому Криму до військкоматів вже почали викликати IT-фахівців фінансових працівників та інших фахівців, які мали бронь від мобілізації.

За оцінками воєнної розвідки України, Росія намагається створити двохмільйонну армію.

Мобілізація в Росії: для чого Путін збільшує свою армію

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