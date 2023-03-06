Чому РФ зменшила масовані ракетні удари і як змінила тактику атак дронами: пояснення Повітряних сил

Російська армія почала активніше атакувати дронами Україну з північного напрямку, імовірно, через коротшу відстань, яку пролітає безпілотник через територію України.

Про це заявив речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Він нагадав, як спочатку окупанти атакували дронами з півдня України, зокрема окупованого Криму і Херсонської області. Пізніше, після деокупації правого берега Херсона, ворог передислокувався на східне узбережжя Азовського моря.

"Якщо цілі, які вони собі намітили на Київщині, то тут банально просто — коротша відстань, менше противник буде пролітати через територію України, де є вогневі засоби і зенітно-ракетні системи, і мобільні вогневі групи, і винищувачі, які працюють по цих Shahed. Тому дорогою до Києва їх знищували повітряне командування Південь і Схід. Α зараз лише з півночі - доволі невелика відстань. Тому, імовірно, що такий спосіб обрали з цього напрямку", — пояснив Ігнат.

Відсутність масованих ракетних атак Ігнат пояснює дефіцитом високоточної зброї, виробництво якої через санкції, введені проти РФ, може працювати на якихось обмежених ресурсах. Проте наголошує, що точкових ударів армія РФ завдає постійно.

Нагадаємо, у ніч проти 6 березня в низці регіонів України тривала повітряна тривога через ворожу активність в небі.

Росія випустила по території України 15 дронів Shahed. Сили ППО збили 13 безпілотників.

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