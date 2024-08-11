Чому РФ знов використовує ракети КНДР: у Defense Express проаналізували запуски KN-23

Російська армія майже пів року не використовувала північнокорейські ракети.

У ніч проти неділі, 11 серпня російські окупанти атакували Україну дронами та ракетами. Зокрема були використані чотири ракети KN-23 виробництва Північної Кореї. Це стало третім епізодом застосування північнокорейської зброї після п'ятимісячної паузи.

Про це пише Defense Express.

Чотири балістичні ракети KN-23 були запущені цієї ночі з району Воронежа. Одна з них влучила у житловий будинок на Київщині, внаслідок чого загинув 4-річний хлопчик та його батько. Ще троє людей дістали поранень.

Командувач Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук зауважив, що хоча KN-23 "рідко досягають бажаних цілей", вони "становлять серйозну загрозу" мирному населенню та цивільній інфраструктурі.

Аналітики видання зазначили, що російська армія п'ять місяців взагалі не застосовувала KN-23, а тепер відновила їх використання і нарощує інтенсивність запусків.

Перший епізод застосування KN-23 після паузи стався 31 липня. Тоді ракета не долетіла до цілі. Другий випадок зафіксували 6 серпня – одна з ракет КНДР розвалилась просто у повітрі і впала під Броварами.

"На цьому тлі можемо припустити, що цю паузу в 5 місяців ворог міг використати для робіт по доопрацюванню або ж для напрацювання нової тактики використання цього озброєння для ударів по Україні", – зауважили у Defense Express.

Нагадаємо, Зеленський відреагував на удар північнокорейською ракетою по Київщині. Президент наголосив на необхідності отримання дозволу на використання західної зброї для контрударів по території країни-агресорки.

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