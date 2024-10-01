Чому РФ знову почала бити "Кинджалами" по Старокостянтинову: експерт пояснив

Росія відновила інтенсивні атаки на авіабазу в Старокостянтинові на Хмельниччині, використовуючи гіперзвукові ракети "Кинджал". Експерт з питань авіації Костянтин Криволап пояснив причини та тактику цих ударів.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Київ24".

"Ми ж очікували, що отримаємо дозвіл на використання Storm Shadow/SCALP. А у Старокостянтинові традиційно стоять Су-24, саме з яких виконуються запуски цих ракет. Я так думаю, що росіяни дуже бояться цих ракет, дуже бояться отримання нами такого дозволу. І тому вони вчергове працюють по Старокостянтинову. Це дуже з одного боку стара, а з іншого боку модернізована авіабаза", — зазначив Криволап.

За його словами, на цій авіабазі постійно тривають будівельні роботи. І саме там є різні захисні споруди, зокрема й бетонні.

"Тобто це досить захищена база, досить серйозна, одна з найпотужніших в Україні. Звісно, що росіяни своїми "кинджальчиками" намагаються її уразити. Вони по ній б’ють-б’ють, але наші хлопці виконують ті заходи, які дозволяють цій базі бути в бойовому стані", — сказав експерт.

Криволап каже, що уразити базу є непростим завданням для окупантів, навіть за умови, що в Старокостянтинові не стоїть Patriot і з цих причин росіяни б’ють саме балістикою.

"Вони вже й комбінували атаки – намагалися і "Шахедами" заходити, і Х-101, ракетами крилатими добивати, потім "Кинджалами". Вони кудись влучають, якісь руйнування є. Але неможливо авіаційну базу серйозну, велику, знищити ані дронами, ані простою кількістю ракет. Це досить серйозна, потужна, велика за територією база. Просто так її уразити неможливо 1-5 ракетами. Мабуть, в них є якась інформація, де що розташоване, по чому бити. Розвідка працює з їхнього боку. Але й з нашого боку, мабуть, наша контррозвідка працює", — прокоментував він.

За спостереженнями Криволапа, росіяни зараз знову змінили тактику ударів по авіабазі.

"Раніше росіяни використовували інші пускові рубежі. Але зараз вони перейшли до нової тактики. Вони запускають з Саваслейки. Тому що це основний аеродром, база МІГ-31К. Після нашого крайнього заходу туди "в гості" в них кількість цих літаків значно зменшилась — з огляду на те, що більше ніж три "Кинджали" не запускають вже, то в них залишилось три МІГ-31К", — вважає він.

Водночас Криволап підкреслив, що ракета летить 8-10 хв, не більше, і за цей час нашим черговим на базі треба встигнути вжити низку заходів щодо захисту.

"Я думаю, що це по всіх базах таке проходить. В Старокостянтинові треба або підняти літаки, або їх сховати в укриття, або перекотити", — пояснив він.

Нагадаємо, зранку у четвер, 26 вересня, у Старокостянтинові на Хмельниччині сталися сильні вибухи. Повідомляється про удари аеробалістичними ракетами "Кинджал".

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