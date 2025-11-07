ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
42
Час на прочитання
2 хв

Чому росія частіше б’є по енергетиці, а не по мостах: пояснення військового оглядача

Заяви про нібито плановані удари по мостах через Дніпро, Дністер, тунелях у Карпатах та інших інфраструктурних обʼєктах зʼявляються періодично — але на практиці окупант в основному атакує енергетичну інфраструктуру, кажуть експерти.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Енергетика

Енергетика

З початку повномасштабного вторгнення в інформаційному просторі неодноразово зʼявлялися публічні заклики та «страшилки» про нібито наміри Росії знищити мости через Дніпро, Дністер, мости в Затоці та тунелі в Карпатах. Деякі з таких меседжів повторюються кілька разів на рік і супроводжуються гучними заявами окремих проросійських діячів.

Про це пише військовий оглядач Богдан Мирошников.

Проте аналітика й спостереження за фактичними ударами свідчать: у більшості випадків (6 із 7 згаданих у дописі прикладів) йдеться про атаки по енергетичній інфраструктурі — греблі й ГЕС, трансформаторні підстанції та лінії електропередач. Серед обʼєктів, по яких були зафіксовані атаки, називають ДніпроГЕС (Запоріжжя), Середньодніпровську (Камʼянське), Київську, Канівську та Кременчуцьку ГЕС (Світловодськ), а також підрив Каховської греблі.

Водночас прямі удари по суто мостовим переходам траплялися в рази рідше: до прикладів належать міст у Затоці та спроба у м. Дніпро. Особливу історію має Антонівський міст під Херсоном, який зазнавав ударів, але в цьому випадку діяла інша тактична логіка, повʼязана з оборонними й наступальними операціями в регіоні.

Мости через Сіверський Донець і Оскіл були зруйновані в ході безпосередніх бойових дій у межах оперативно-тактичних задумів, спрямованих на відрізання підрозділів від постачання — тобто як наслідок маневрових боїв, а не лише як обʼєкти стратегічних ударів по цивільній інфраструктурі.

«Коли зʼявляються чергові лякалки про масовані удари по мостах, на них не варто реагувати панікою», — зазначає військовий оглядач Богдан Мирошников, наголошуючи на відмінності між заявами в інформаційному просторі та реальними цілями противника. За його словами, пріоритети ударів визначаються і тактичними, і логістичними факторами — і наразі основним завданням ворога залишається підрив енергетичної спроможності.

Нагадаємо, Портников оцінив, чи можливий повний блекаут в Україні внаслідок ударів Росії по енергосистемі. Попри можливі тимчасові труднощі та відключення, наявність АЕС робить зусилля росіян влаштувати повний блекаут в Україні «абсолютно безперспективними».

Дата публікації
Кількість переглядів
42
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie