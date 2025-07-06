Чому Росія не завдає ударів з підводних човнів: у ВМС розповіли про ситуацію в Чорному морі

Чому Росія не завдає ударів з підводних човнів. / © Associated Press

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У Чорному та Азовському морях наразі не зафіксовано нових ракетних ударів по Україні, зокрема із застосуванням крилатих ракет “Калібр”.

Про це заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

“Ситуація в Азово-Чорноморському регіоні залишається досить незмінною. В Азовському морі російських кораблів майже рік як немає”, — зазначив Плетенчук.

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У Чорному морі ж, за його словами, російські військові продовжують використовувати підводні човни, оскільки їх набагато складніше виявити й знищити. Надводні кораблі при цьому залишаються в пунктах базування.

“Цієї ночі застосування ракет “Калібр” із моря не було, це я можу підтвердити”, — сказав речник ВМС.

Він припустив, що наявність підводних човнів у морі може бути пов’язана з ротацією: один з підводних ракетоносців вже використовувався під час попереднього обстрілу і тепер його могли замінити іншим.

Водночас Плетенчук нагадав, що найкращий спосіб передбачити запуск “Калібрів” — це спостерігати за активністю в повітряному просторі, оскільки морські ракетоносії часто координують свої атаки з повітряними.

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Сьогодні зранку Росія знову вивела у Чорне море носії крилатих ракет. Однак, за даними українських військових, ударів поки не було.

Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів про стан українського флоту.