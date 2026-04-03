Чому Росія перейшла до денних ударів по містах: в ЗСУ пояснили мету ворога

Росія з 2 квітня розпочала масовану атаку на українські міста, яка тривала протягом наступного дня. Ворог застосував безпрецедентну кількість засобів ураження — загалом 579 одиниць, включаючи балістичні та крилаті ракети, а також ударні безпілотники. Такий масштабний обстріл є свідченням посилення терору проти мирного населення.

Про це розповів офіцер ЗСУ та політолог Андрій Ткачук для 24 Каналу.

За його словами, така агресія Кремля прямо пов’язана з відсутністю реальних успіхів окупантів на фронті. Росія не змогла реалізувати свої плани щодо захоплення нових територій у встановлені терміни.

«Росія не виконала ті анонси, які робила, а встановлені дедлайни з захоплення низки населених пунктів — провалила», — наголосив Ткачук.

Саме через безсилля на полі бою ворог переспрямовує свою лють на цивільних, намагаючись компенсувати військові невдачі кількістю випущених ракет та дронів по мирних кварталах.

Особливістю останніх обстрілів стало те, що ворог знову почав атакувати у світлу пору доби. Офіцер ЗСУ нагадав, що подібна стратегія вже використовувалася агресором раніше для створення максимальних труднощів для української економіки.

«Тоді це призводило до закриття торгових центрів, офісів. Відповідно, зупинялося багато бізнесів, як наслідок — не продукувалися кошти в економіку», — пояснив Ткачук.

Він додав, що зараз окупанти діють ще підступніше, намагаючись завдати шкоди людям там, де вони найменш захищені вдень.

«Росіяни це робили навмисно. Зараз вони діють так, аби посилити тиск на цивільне населення. Посеред білого дня зростає відсоток того, що можна завдати більшої шкоди на вулицях, площах, скверах», — озвучив політолог.

Ткачук також звернув увагу на зміну пріоритетів у цілях ворога. Якщо взимку основним об’єктом терору була енергетична інфраструктура, то зараз, у проміжок між завершенням холодів та початком літньої спеки, актуальність таких ударів для агресора дещо знизилася.

Нагадаємо, 3 квітня Росія здійснила масований комбінований удар по Україні, внаслідок якого постраждали кілька регіонів, є загиблі та десятки поранених.

Зокрема, на Київщині внаслідок атаки загинула одна людина, пошкоджено житлові будинки, адміністративні споруди та інфраструктуру, а у Чабанах дрон влучив у ветеринарну клініку, де загинуло близько 20 тварин.

На Житомирщині в Коростені зруйновано десятки будівель, загинула 70-річна жінка, ще кілька людей, серед яких діти, дістали поранення.

У Харкові після атаки безпілотників загинув чоловік, ще семеро людей постраждали. У Сумах дрон влучив у торговельно-розважальний центр, поранено щонайменше шістьох людей, а також зафіксовано загибель цивільних у громадах області.

У Херсоні російські військові скинули вибухівку на маршрутку з пасажирами — поранення дістали семеро людей.

Також, під час масованої атаки російський безпілотник впав на території Національного військового меморіального кладовища у селищі Гатне на Київщині.

Внаслідок падіння БпЛА пошкоджено адміністративну будівлю, огорожу та технічну інфраструктуру на ділянці, де триває будівництво меморіалу. Водночас місця поховань українських захисників не постраждали, загиблих і травмованих немає.

У меморіальному комплексі наголосили, що інцидент стався між церемоніями поховання, а всі пошкодження планують оперативно відновити.