ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
164
Час на прочитання
2 хв

Чому Росія почала рідше бити "Калібрами": у ВМС розповіли

Військово-морські сили ЗСУ заявили, що російські «Калібри» масово не працюють. Така рідкість запусків може свідчити про дефіцит і технічні збої.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Ракета

Ракета / © Associated Press

Більшість російських крилатих ракет «Калібр», які окупанти запускають по Україні, не досягають своїх цілей.

Про це заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

За словами Плетенчука, ефективність «Калібрів» залишається вкрай низькою.

«Здебільшого вісім із десяти таких ракет не досягають своїх цілей. І ефективність застосування цієї зброї досить довгий час викликає деякі сумніви», — повідомив він.

За даними ВМС, Росія застосовує «Калібри» дуже обмежено — здебільшого один чи два рази на місяць.

Плетенчук наголошує, що така рідкість використання може свідчити про серйозні внутрішні проблеми зі зброєю:

«Маючи вісім носіїв, застосовувати ракету один-два рази на місяць — це може наштовхнути на думку, що в них є якісь проблеми», — заявив речник.

Росія зазвичай застосовує максимальну кількість доступної зброї під час ракетних атак по Україні. Тож обмежене використання «Калібрів» може бути наслідком дефіциту комплектуючих, технічних несправностей або зниження запасів.

Плетенчук підкреслив, що окупанти намагаються використовувати всі доступні ресурси під час підготовки чергової ракетної атаки, але з «Калібрами» ситуація стає дедалі складнішою.

Нагадаємо, Росія вже 23 рази застосувала проти України крилаті ракети наземного базування 9М729 «Новатор», здатні нести ядерний заряд. Про це заявив представник України при міжнародних організаціях у Відні Олександр Сорочик.

Він підкреслив, що ракети, заборонені Договором про ліквідацію ракет середньої та малої дальності, мають дальність понад 1,2 тис. км.

Дата публікації
Кількість переглядів
164
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie