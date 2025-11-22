Чому Росія почала рідше бити "Калібрами": у ВМС розповіли

Ракета / © Associated Press

Більшість російських крилатих ракет «Калібр», які окупанти запускають по Україні, не досягають своїх цілей.

Про це заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

За словами Плетенчука, ефективність «Калібрів» залишається вкрай низькою.

«Здебільшого вісім із десяти таких ракет не досягають своїх цілей. І ефективність застосування цієї зброї досить довгий час викликає деякі сумніви», — повідомив він.

За даними ВМС, Росія застосовує «Калібри» дуже обмежено — здебільшого один чи два рази на місяць.

Плетенчук наголошує, що така рідкість використання може свідчити про серйозні внутрішні проблеми зі зброєю:

«Маючи вісім носіїв, застосовувати ракету один-два рази на місяць — це може наштовхнути на думку, що в них є якісь проблеми», — заявив речник.

Росія зазвичай застосовує максимальну кількість доступної зброї під час ракетних атак по Україні. Тож обмежене використання «Калібрів» може бути наслідком дефіциту комплектуючих, технічних несправностей або зниження запасів.

Плетенчук підкреслив, що окупанти намагаються використовувати всі доступні ресурси під час підготовки чергової ракетної атаки, але з «Калібрами» ситуація стає дедалі складнішою.

Нагадаємо, Росія вже 23 рази застосувала проти України крилаті ракети наземного базування 9М729 «Новатор», здатні нести ядерний заряд. Про це заявив представник України при міжнародних організаціях у Відні Олександр Сорочик.

Він підкреслив, що ракети, заборонені Договором про ліквідацію ракет середньої та малої дальності, мають дальність понад 1,2 тис. км.