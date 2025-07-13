Чому Росія посилює ракетні обстріли України: ISW пояснив мету масованих ударів

Наслідки ракетного удару РФ по Сумах / Ілюстративне фото / © ДСНС

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Росія здійснила чергову потужну повітряну атаку на Україну в ніч проти суботи, 12 липня, що стало третім комбінованим ударом із застосуванням понад 500 безпілотників і ракет лише за поточний місяць.

Причини останніх масованих російських атак проаналізував Інститут вивчення війни (ISW).

За інформацією Повітряних сил України, російські війська запустили 339 дронів типу «Шахед» та 258 дронів-приманок (загалом 597 безпілотників) з Брянської, Курської, Орловської областей, Приморсько-Ахтарська Краснодарського краю та Міллерова Ростовської області. Крім того, окупанти випустили 26 крилатих ракет Х-101 з повітряного простору над Саратовською областю.

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Українські сили ППО збили 319 «Шахедів» та 25 крилатих ракет Х-101, ще 258 дронів були «втрачені» або придушені українськими системами радіоелектронної боротьби.

Українська влада повідомила, що внаслідок цієї масованої атаки по Україні були пошкоджені критичні електромережі, адміністративна та цивільна інфраструктура у Чернівецькій, Черкаській, Харківській, Київській, Львівській, Сумській та Волинській областях. ДСНС України повідомила про загибель двох людей та поранення ще 14 осіб у Чернівцях. Очільник Київської ОВА Микола Калашник зазначив, що програма «Чисте небо», яка використовує дрони-перехоплювачі для захисту від російських ударів, збила понад 50 безпілотників під час нічної атаки.

«Широкомасштабні удари Росії мають на меті підірвати моральний дух України та Заходу, а також підкреслити потребу України в постійній підтримці Заходу», — зазначили аналітики ISW.

Йдеться про виробництво українських дронів-перехоплювачів та безперервні постачання систем ППО, зокрема американських ЗРК Patriot та ракет для них.

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Нагадаємо, Зеленський повідомив, що дві європейські країни — Німеччина та Норвегія — висловили готовність оплатити системи Patriot для України. Інші європейські країни також можуть долучитися до ініціативи, щойно з’явиться більше ясності щодо витрат та конкретних потреб.