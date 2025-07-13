ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
1296
Час на прочитання
2 хв

Чому Росія посилює ракетні обстріли України: ISW пояснив мету масованих ударів

Росія намагається підірвати моральний дух як українців, так і їх західних партнерів, масштабними ракетними ударами по цивільних об’єктах в Україні.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Ракетний удар по Сумах

Наслідки ракетного удару РФ по Сумах / Ілюстративне фото / © ДСНС

Росія здійснила чергову потужну повітряну атаку на Україну в ніч проти суботи, 12 липня, що стало третім комбінованим ударом із застосуванням понад 500 безпілотників і ракет лише за поточний місяць.

Причини останніх масованих російських атак проаналізував Інститут вивчення війни (ISW).

За інформацією Повітряних сил України, російські війська запустили 339 дронів типу «Шахед» та 258 дронів-приманок (загалом 597 безпілотників) з Брянської, Курської, Орловської областей, Приморсько-Ахтарська Краснодарського краю та Міллерова Ростовської області. Крім того, окупанти випустили 26 крилатих ракет Х-101 з повітряного простору над Саратовською областю.

Українські сили ППО збили 319 «Шахедів» та 25 крилатих ракет Х-101, ще 258 дронів були «втрачені» або придушені українськими системами радіоелектронної боротьби.

Українська влада повідомила, що внаслідок цієї масованої атаки по Україні були пошкоджені критичні електромережі, адміністративна та цивільна інфраструктура у Чернівецькій, Черкаській, Харківській, Київській, Львівській, Сумській та Волинській областях. ДСНС України повідомила про загибель двох людей та поранення ще 14 осіб у Чернівцях. Очільник Київської ОВА Микола Калашник зазначив, що програма «Чисте небо», яка використовує дрони-перехоплювачі для захисту від російських ударів, збила понад 50 безпілотників під час нічної атаки.

«Широкомасштабні удари Росії мають на меті підірвати моральний дух України та Заходу, а також підкреслити потребу України в постійній підтримці Заходу», — зазначили аналітики ISW.

Йдеться про виробництво українських дронів-перехоплювачів та безперервні постачання систем ППО, зокрема американських ЗРК Patriot та ракет для них.

Нагадаємо, Зеленський повідомив, що дві європейські країни — Німеччина та Норвегія — висловили готовність оплатити системи Patriot для України. Інші європейські країни також можуть долучитися до ініціативи, щойно з’явиться більше ясності щодо витрат та конкретних потреб.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie