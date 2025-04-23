Чому Росія продовжить війну і чого чекати у 2025 році: ексречник Генштабу назвав головні сценарії

Військовий експерт назвав головні сценарії, на які розраховує Путін в Україні. / © ТСН

Реклама

Після одноденної часткової паузи Росія продовжила гатити по Україні, доводячи що не налаштована зупиняти війну. Чому російський президент Володимир Путін хоче продовжити війну — на це питання протягом трьох останніх років експерти відповідали по-різному. Серед версій були, наприклад, бажання захопити контроль над корисними копалинами або слідування певній ідеології. Зараз ворожа армія розпочала активніше атакувати Дніпропетровщину, за даними багатьох джерел, складною є ситуація на прикордонні.

Колишній речник Генштабу ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов в коментарі для ТСН.ua висловив думку, що Путіна не зупинять російські втрати навіть на рівні трьох мільйонів солдат.

Та пояснює чому: «Чому Путін не хоче зараз припиняти вогонь? Тому що він не досяг жодної із задекларованих цілей, жодного із завдань, заради яких у лютому 2022-го починав так звану СВО. Тоді йшлося про денацифікацію та демілітарізацію України».

Реклама

До цього експерт додає: «Чи вдалося йому цього досягнути? Ні. Українська армія найчисельніша на європейському континенті, ворога б’ємо набагато ефективніше, ніж це було три року тому. Щодо денаціфікації. Українці зараз в першу чергу об’єднані заради своєї спільної мети відстояти територіальну цілісність та забезпечити незалежність нашої держави. Чи вдалося Путіну досягти скорочення чисельності українського війська? Ні. Як і міжнародного визнання окупованих територій. Про що Путін може звітувати під час параду 9 травня? Лише про те, що захватив частину Донецької, Луганської областей та частину півдня. Це при тому, що російська армія і досі декларує те, що вона є другою у світі за потужністю».

За словами Селезньова, відповідно, Путін буде прагнути і далі реалізовувати свої політичні марення щодо повної окупації України, фактичного знищення України, знищення левових частин українського народу силою зброї.

«Він сподівається на це. А ті тактичні епізоди, тактичні успіхи, які є у ворога, дають йому певну надію», — вважає експерт.

На думку Селезньова, Путіна не зупинить не мільйон втрат, не два та не три. За даними Генштабу ЗСУ станом на сьогодні орієнтовні втрати окупантів складають трохи більше 943 тис. осіб.

«Навряд чи мільйон, два мільйони чи три мільйони втрат зупинять Путіна. Він вважає, що його діяльність є конструктивною та такою, що спрямована на розширення російської імперії. Він готовий прокладати шлях по трупах своїх солдат», — каже Селезньов. Чого може досягти путінська армія протягом 2025 року

Чого може досягти армія РФ протягом 2025 року

На це питання експерти не відповідають однозначно, але кажуть, що все залежатиме від ресурсів ворога.

«Ми не маємо тішити себе ілюзіями. В 2014 році Росія закликала визнати Крим та Севастополь російськими і вона заспокоїться. Потім почались бойові дії в Донецькій та Луганській областях. Хіба це зупинило їх?», — задається питанням Селезньов.

За його словами, ключовий фактор, який впливає на успіх чи неуспіх — це ресурси.

«Якщо ворогу буде бракувати ресурсів, то і територіальні здобутки будуть досить скромні. Тенденції браку ресурсів у ворога вже є. Кількість бронетехніки значно зменшується. Є та, що знімається з довготривалого зберігання, є побудована з нуля, але обсяги вже досить скромні. Ворог буквально змушений йти на поклон до Пхеньяну, закуповуючи артсистеми та боєприпаси до них. Ворожі можливості дедалі знижуються», — припускає аналітик.

Резюмуючи він додає: «Але не завжди кількість снарядів є визначальною. Найбільша кількість ворожих втрат зараз — через активну діяльність наших дронів. Війна змінюється. Зараз ворог б’ється на півдні Запорізької області, намагаються перетнути річку Дніпро, щоб взяти повністю під контроль Херсонщину. Заради чого? Їм важливо зруйнувати Україну як державу та зробити її частиною російської імперії. Це єдине, що цікавить Путіна».

Раніше повідомлялось про те, чого вимагатимуть США від України заради завершення війни.

Читайте також: