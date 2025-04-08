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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
462
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2 хв

Чому росіянам вдається просуватися на фронті: пояснення бійця бригади "Рубіж"

Частина піхоти не вступає в контакт з ворогом.

Автор публікації
Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Армія РФ

Армія РФ / © Associated Press

Просування армії РФ — це комплексна проблема: нестача особового складу, нестача артилерійських боєприпасів. І щоб посилити оборону на одних напрямках, нам треба десь її послабити.

Про це розповів Герой України, військовослужбовець бригади оперативного призначення Нацгвардії України "Рубіж" Віталій Литвин в інтерв’ю “Українській правді”.

“Зараз я буду додатково задіювати свої підрозділи на Куп'янському напрямку, бо, як я вже казав, він може перетворитися на стратегічний напрямок для ворога. Для його просування в бік моєї улюбленої Краматорської агломерації, а також паралельно – просування в бік цієї агломерації з напрямку Покровська. Таким чином ворог рухатиметься назустріч один одному, виснажуватиме підрозділи на цих напрямках і утворюватиме великі вогневі мішки”, — зазначив Литвин.

Хоча він не вірить в те, що ворог зможе закрити таку велику дугу, бо там дуже-дуже великі відстані.

Боєць також прокоментував, чи зможуть мільйонні контракти для молоді 18-24 років побороти проблему того, що частина піхоти не вступає в контакт з ворогом.

“Мільйонні контракти не вирішать цього питання, але покращать його. Якщо ми навчимо людей, дамо їм зброю, екіпіруємо, психологічно підготуємо до бойових дій, забезпечимо РЕБом, артилерійською підтримкою і так далі, то вони підуть захищати нашу територіальну цілісність і знищувати ворога. Тобто цю проблему треба вирішувати комплексно”, — відзначив воїн.

Стрілецький бій, продовжує він, це більше психологічна підготовка командиром свого особового складу. А буває таке, що командир роти через інтенсивність бойових дій з тим особовим складом навіть не встигає познайомитися.

“Піхотинцю треба сказати, що коли вас в окопі стоїть четверо, і на вас іде четверо ворогів, то ви у більш вигідному положенні – бо ви тримаєте оборону. І ви можете їх знищити, а не бути розстріляними в полоні. Ворог може тебе вбити, якщо ти не будеш вести оборону”, — акцентував Віталій Литвин.

Зокрема, боєць відзначив третій батальйон бригади "Рубіж" НГУ. Хлопці 67 днів тримали оборону на позиції в районі Спірного на Донеччині.

“Вони не боялися, вступали в бій і вижили. Так, у них були загиблі, але вони велику кількість днів утримували позицію просто в оточенні ворога. І це показник того, що коли ти ведеш стрілецький бій, знищуєш ворога, ти в першу чергу бережеш своє життя”, — завершив військовий бригади оперативного призначення Нацгвардії України "Рубіж".

Раніше йшлося про те, що успіхи Росії на фронті в Україні суттєво сповільнилися за останні місяці. Багато в чому це пов’язано з вдосконаленням української тактики застосування безпілотників і оборонних систем, повідомляють західні розвідники та аналітики.

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