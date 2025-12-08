Чому росіяни атакували Печенізьку греблю: ISW пояснив наміри ворога

Атакована гребля Печенізького водовховища / © соцмережі

Реклама

Російська армія активізувала кампанію повітряного перехоплення на півночі Харківської області, атакуючи мости та греблі, ймовірно, з метою порушити українську логістику та підготувати умови для подальших успіхів. Росія завдала ударів по греблі Печенізького водосховища та мосту біля Старого Салтова.

Про це йдеться у повідомленні Інституту вивчення війни (ISW).

Служба відновлення та розвитку інфраструктури Харківської області 7 грудня повідомила, що російські війська атакували міст поблизу Старого Салтова. Через це українська влада була змушена перекрити дорогу Т-2111 Чугуїв — Великий Бурлук біля Печенігів, а також трасу Т-2104 Харків — Вовчанськ — Чугунівка у районі Старого Салтова.

Реклама

Голова Печенізької громади Олександр Гусаров того ж дня заявив, що російські сили завдали й ракетного удару по греблі Печенізького водосховища, після чого рух через греблю довелося тимчасово призупинити.

Оприлюднені 7 грудня геолокаційні матеріали підтверджують пошкодження греблі після удару.

«Удари РФ по мосту та греблі, ймовірно, мають на меті погіршити українські лінії комунікації, які забезпечують напрямки Вовчанськ, Великий Бурлук і Куп’янськ», — вважають аналітики ISW.

За наявними даними, українські сили заздалегідь готувалися до подібного розвитку подій, тому вплив російських ударів на логістику може виявитися обмеженим. 16-й армійський корпус України повідомив 7 грудня, що росіяни тривалий час систематично атакують греблю Печенізького водосховища ракетами, дронами Shahed, керованими планерними бомбами, дронами «Молнія» та FPV-дронами, але лише останнім часом удари почали завдавати суттєвих руйнувань. У корпусі наголосили, що українська сторона заздалегідь врахувала можливі ризики та підготувала резервні маршрути на випадок серйозного пошкодження греблі.

Реклама

Російська кампанія включає удари по об’єктах у ближньому й оперативному тилу — дорогах, залізничних коліях і мостах, які забезпечують роботу українських наземних ліній постачання. В Інституті вважають, що мета цих дій — ускладнити українську оборону і створити умови для подальших російських наступальних операцій. Штурми по тилових ділянках напрямків Харків, Великий Бурлук і Куп’янськ, імовірно, спрямовані на досягнення аналогічного ефекту в межах підготовки до посилення наступу.

Водночас Росія поки що не змогла відтворити результативність своєї багатомісячної кампанії бойового повітряного перехоплення на Покровському напрямку в інших секторах фронту — ймовірно, через брак ресурсів для одночасного ведення операцій такого масштабу на кількох ділянках.

Російські сили також активізували удари по мостах поблизу межі Запорізької та Дніпропетровської областей. Геолокаційні відео, оприлюднені 6 грудня, демонструють удари дронів РФ по замінованому мосту через річку Гайчур у центральній частині Андріївки.

«Інститут вивчення війни (ISW) і далі оцінює, що здатність Росії форсувати річку Гайчур, ймовірно, стане визначальним фактором для її можливості досягнути оперативно значущих успіхів далі на захід. Російські сили могли знищити міст в Андріївці, щоб порушити постачання та ізолювати українські війська на східному березі річки, а також сприяти російському просуванню в районі на південь від річки біля Олександрівки. Удар по мосту свідчить про те, що російські війська впевнені у своїй здатності перетнути річку в іншому місці або в майбутньому відновити переправу в Андріївці», ­– йдеться у звіті.

Реклама

Нагадаємо, російські окупанти завдали удару по греблі Печенізького водосховища на Харківщині 7 грудня. За словами Гусарова, рух дорожнім полотном греблі припинено. Посадовець закликав мешканців зберігати спокій. Зазначається, що гребля вже зазнавала обстрілів раніше: 2022 року росіяни пошкодили її верхній шлюз.