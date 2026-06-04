Чому росіяни "гублять" КАБи над власною територією: пояснення британської розвідки

Літаки окупантів скидають бомби на територію Росії / © скриншот з відео

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Російська авіація регулярно впускає КАБи на свою ж територію або на тимчасово окуповану українську.

Про це йдеться у звіті британської розвідки.

«Від початку року на територію Росії і окупованих територій впало 25 КАБів. 2025 року було 143 таких випадки, а 2024 року — 165. Унаслідок цих дій є загиблі. 16 травня 2026 року КАБ впустили в селі Дубове Бєлгородської області Росії, загинула людина», — зазначили у відомстві.

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За даними британської розвідки, російські ВПС наразі здійснюють понад 200 бойових вильотів на день проти України, в середньому від 180 до 250 пусків плануючих боєприпасів на день залежно від погоди. Ці випадки демонструють постійні помилки у здатності Росії успішно застосовувати свої боєприпаси по цілях. Такі помилки мають руйнівні та смертельні наслідки для російського населення.

«Техніки погано озброюють літаки перед вильотом, а самі пілоти погано виконують свої завдання. І це, імовірно, пов’язано з утомою екіпажів. А ще свідчить про недостатню військову підготовку», — вважають розвідники.

Нагадаємо, російський літак скинув на Бєлгород ФАБ. Російська влада приховує наслідки цього інциденту. Раніше російська армія вже атакувала Бєлгородську область авіабомбами — ще два ФАБи скинули з літаків РФ.

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