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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Чому росіяни посилюють тиск на Сумщину: в Третій штурмовій розкрили мету ворога

Контролювати хоча б малу частину Сумщини вже буде великою перевагою на боці ворога.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Чому росіяни посилюють тиск на Сумщину: в Третій штурмовій розкрили мету ворога

Підполковник ЗСУ, заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін

Російські війська посилюють тиск на Сумщині, тому що на інших напрямках, зокрема на Донеччині, їм не вдається досягнути поставлених цілей. А мета у ворога — повністю вийти на кордони Донецької та Луганської областей.

Про це розповів підполковник ЗСУ, заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін у Telegram.

«Чому взагалі „русаки“ вирішили посилювати тиск на Сумщині? Бо на інших напрямках, зокрема на Донеччині, їм не вдається досягнути поставлених цілей. Нагадаю, мета повністю вийти на кордони Донецької та Луганської областей до певної дати була поставлена вже разів десять», — зазначив Жорін.

Також, за словами підполковника, ворог розуміє, що масштабний контрнаступ на Сході ЗСУ не розпочнуть, тож «потроху переносить увагу» і на інші напрямки.

«Ця ситуація очевидно впливає на настрої українців та на переговорні позиції (а саме більш вигідних позицій у переговорах сьогодні всі намагаються добитись). Мати контроль навіть над маленькою частиною Сумської області вже буде великою перевагою на боці ворога», — сказав Жорін.

Нагадаємо, лише за тиждень на 30% збільшилась інтенсивність штурмів росіян на прикордонні Сумщини.

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