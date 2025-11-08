Чому росіяни відчайдушно прагнуть захопити Покровськ: експерт назвав головну причину

Покровськ

Реклама

Ситуація в Покровську залишається вкрай нестабільною, ЗСУ проводять зачистку. Як зазначив військовий оглядач, твердження про відсотки контролю над містом неправдиві, оскільки позиції переходять з рук в руки по кілька разів на день.

Про це Денис Попович розповів в ефірі 24 Каналу.

За словами Поповича, наразі йдуть позиційні бої за окремі будівлі. Це означає, що лінія фронту не є суцільною, а являє собою вогнища сутичок у міській забудові. Російські штурмові та вогневі підрозділи постійно поповнюються. Як зазначив оглядач, наразі, на жаль, не вдалося «відрізати корінь цієї інфільтрації».

Реклама

«Мапи не мають сенсу»: ситуація змінюється щогодини

Попович закликав критично ставитися до будь-яких заяв про відсотки контролю над містом, оскільки ситуація є вкрай динамічною.

«Позиції постійно змінюються: десь росіяни захоплюють будівлю, через певний час її можуть відбити. Тому твердження про те, що Покровськ „червоний на 80%“ чи „на 60%“, не мають великого сенсу — ситуація змінюється кілька разів на день, і мапи довелося б постійно перемальовувати», — підкреслив Попович.

Експерт назвав одну з ключових причин такої високої інтенсивності боїв саме зараз. Росіяни відчайдушно намагаються закріпитися в міській забудові до настання холодів.

«Одна з ключових причин — росіяни не хочуть зустрічати зиму в полі. Одна справа — окопатися навіть у зруйнованих будівлях, і зовсім інша — перебувати в полі, у бліндажах, де ти набагато вразливіший до ударів дронів», — наголосив Попович.

Реклама

Водночас, за словами оглядача, українські сили мають стабільні тактичні успіхи на півночі від міста, в районі Добропілля.

Ці успіхи, за умови налагодження логістики та наявності резервів, можуть допомогти стабілізувати загальну ситуацію в районі Покровська та сусіднього Мирнограда.

Нагадаємо, російські сили в Покровську застосовують тактику ізоляції логістичних маршрутів: влаштовують засідки та атакують дрони, щоб перерізати постачання ЗСУ. Українські війська продовжують боротися, щоб утримати свої позиції.