ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
178
Час на прочитання
2 хв

Чому росіяни відчайдушно прагнуть захопити Покровськ: експерт назвав головну причину

Бої за Покровськ тривають: ЗСУ проводять контрдиверсійну операцію.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Покровськ

Покровськ

Ситуація в Покровську залишається вкрай нестабільною, ЗСУ проводять зачистку. Як зазначив військовий оглядач, твердження про відсотки контролю над містом неправдиві, оскільки позиції переходять з рук в руки по кілька разів на день.

Про це Денис Попович розповів в ефірі 24 Каналу.

За словами Поповича, наразі йдуть позиційні бої за окремі будівлі. Це означає, що лінія фронту не є суцільною, а являє собою вогнища сутичок у міській забудові. Російські штурмові та вогневі підрозділи постійно поповнюються. Як зазначив оглядач, наразі, на жаль, не вдалося «відрізати корінь цієї інфільтрації».

«Мапи не мають сенсу»: ситуація змінюється щогодини

Попович закликав критично ставитися до будь-яких заяв про відсотки контролю над містом, оскільки ситуація є вкрай динамічною.

«Позиції постійно змінюються: десь росіяни захоплюють будівлю, через певний час її можуть відбити. Тому твердження про те, що Покровськ „червоний на 80%“ чи „на 60%“, не мають великого сенсу — ситуація змінюється кілька разів на день, і мапи довелося б постійно перемальовувати», — підкреслив Попович.

Експерт назвав одну з ключових причин такої високої інтенсивності боїв саме зараз. Росіяни відчайдушно намагаються закріпитися в міській забудові до настання холодів.

«Одна з ключових причин — росіяни не хочуть зустрічати зиму в полі. Одна справа — окопатися навіть у зруйнованих будівлях, і зовсім інша — перебувати в полі, у бліндажах, де ти набагато вразливіший до ударів дронів», — наголосив Попович.

Водночас, за словами оглядача, українські сили мають стабільні тактичні успіхи на півночі від міста, в районі Добропілля.

Ці успіхи, за умови налагодження логістики та наявності резервів, можуть допомогти стабілізувати загальну ситуацію в районі Покровська та сусіднього Мирнограда.

Нагадаємо, російські сили в Покровську застосовують тактику ізоляції логістичних маршрутів: влаштовують засідки та атакують дрони, щоб перерізати постачання ЗСУ. Українські війська продовжують боротися, щоб утримати свої позиції.

Дата публікації
Кількість переглядів
178
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie