Чому росіяни знову б’ють по шикуваннях в тилу і що з цим робити: експерт відповів

ЗСУ на фронті / © Associated Press

Владислав Селезньов, військовий журналіст і колишній спікер Генерального штабу ЗСУ (2014–2017) розкритикував відсутність в армії системного підходу до постопераційного розбору та притягнення винних до відповідальності. На його думку, саме це пояснює, чому помилки командного рівня — зокрема удари по шикуваннях і скупченнях особового складу — повторюються знову й знову.

Свою думку він висловив в ефірі «Київ 24».

За стандартами армій НАТО, після кожної операції або інциденту обов’язково проводиться детальний аналіз — вивчаються хибні і вдалi рішення, технічні проблеми, командні накази та інші фактори. Мета — винести уроки, виправити помилки і запровадити процедури, що зменшать ризики у майбутньому. Селезньов наголошує: Україна декларує прагнення до НАТО, але де-факто ігнорує цю ключову процедуру.

Ексспікер звертає увагу на іншу проблемну складову — «кругову поруку», коли посадові особи не притягуються до відповідальності, а інциденти замовчуються або «змиваються». Така практика, говорить Селезньов, породжує вседозволеність і повторення тих самих трагедій.

Він прямо запитує: «Чи був винесений вирок чи хоча б дисциплінарні заходи щодо тих керівників, чиї рішення призводили до втрат?» — і відповідає, що не бачив подібних випадків.

В інтерв’ю згадано випадки, коли внаслідок сумнівних командирських рішень гинули підготовлені бійці, зокрема морпіхи і фахівці з БПЛА. Селезньов підкреслює: це — неприпустима втрата людського ресурсу та техніки, і держава повинна вимагати повного і відкритого розслідування кожного такого інциденту.

Що пропонує експерт

впровадити обов’язкові постопераційні розбори за стандартами НАТО;

створити незалежні підрозділи або комісії для розслідування критичних інцидентів;

притягати до дисциплінарної або кримінальної відповідальності посадовців, винних у недбальстві;

забезпечити прозорість розслідувань, щоб уникнути підозр у кришуванні та «круговій поруці».

На тлі постійних загроз, технологічного зростання засобів ураження ворога і гострої необхідності збереження живої сили — культура розбору операцій може стати фактором виживання.

Нагадаємо, 1 листопада російські війська завдали удару по українських військових у тилу під час шикування для нагородження. Внаслідок атаки загинув 43-річний боєць Володимир Святненко з позивним «Знахар» — брат журналіста ТСН Дмитра Святненка.

За словами журналіста, військових зібрали на відкритій місцевості у наказовому порядку, коли ворог завдав удару балістичною ракетою. Це вже не перший випадок, коли подібне шикування закінчується трагічно.

Святненко був відомий як досвідчений пілот БпЛА і рятував побратимів на фронті. Попри можливість залишитися за кордоном, він повернувся до служби. За день до загибелі військового зняли у відеосюжеті пресслужби його бригади.