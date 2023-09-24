Чому Росія активно б'є по Одеській області ракетами "Онікс": пояснення Ігната

Востаннє такі ракети окупанти використали зовсім недавно, 22 вересня.

Росія активно атакує Одеську область протикорабельними ракетами "Онікс" через обмежений радіус.

Про це повідомив речник командування Повітряних Сил Юрій Ігнат.

Він нагадав, що востаннє такі ракети окупанти використали зовсім недавно, вночі 22 вересня.

Ігнат пояснив, що чим нижче знаходиться точка пуску протикорабельної зброї, тим менше вона пролетить. Її радіус може зменшитися вдвічі від максимальної відстані.

"Куди можуть діставати "Оніксами" – туди вони й б'ють. Це, нагадаю, протикорабельна ракета, яка може бити й по береговій лінії", - зазначив представник Повітряних сил.

За його словами, окупанти обирають той тип ракет, який, на їхню думку, найбільше підходить під той чи інший напрямок.

Нагадаємо, надвечір 22 вересня загарбники атакували Білгород-Дністровський район Одеської області ракетами. На жаль, є влучання в рекреаційну інфраструктуру.

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