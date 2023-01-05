Чому Росія атакує Україну крилатими ракетами саме вдень: Жданов пояснив нюанси

Військовий експерт зауважив, що російські військові льотчики просто не підготовані для роботи в нічний час доби.

Росія запускає крилаті ракети по Україні зазвичай вдень через наявність ракет здебільшого повітряного базування та підготованість екіпажів стратегічних бомбардувальників до денної роботи.

Таку пояснення дав військовий експерт Олег Жданов у своєму відеоблозі.

За його даними, в РФ залишилися здебільшого ракети повітряного базування, які екіпажі літаків навчені запускали лише в денний час доби.

"Крилатими ракетами можуть бити і вночі. Все залежить від готовності та вміння здійснювати пуски ракет у нічний час. Річ у тім, що крилаті ракети здебільшого – повітряного базування, морського залишилося дуже мало – "Калібри". Тому вогневі нальоти здебільшого відбуваються вдень, коли екіпажі можуть спокійно піднятися в повітря, вийди до району ракетного удару і потім спокійно приземлитися у світлий час доби. Якщо б екіпажі були підготовані для роботи в нічний час, вони б завдавали у нічний час ці ракетні удари", – пояснив експерт.

"Для кораблів особливої різниці немає: що день, що ніч. Єдине, що може впливати – це погодні умови: щоб не було шторму, тому що у штормовому морі ракетні пуски доволі ускладнені, і викликають підвищений ризик заходів безпеки під час пусків", – додав Жданов.

"Тому здебільшого – в денний час саме через підготованість засобів застосування і засобів для пусків цих ракет, а саме – екіпажів цих стратегічних бомбардувальників. Не такі вони вже й суперпідготовані, як виявляється на ділі, як їх піарить російська пропаганда", – звернув увагу військовий експерт.

Нагадаємо, за оцінками ОК "Південь", Росія може влаштувати чергову ракетну атаку по Україні на Різдво – 6-7 січня. Тож у командуванні закликали українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Додамо, за даними ГУР Міноборони України, Росія може щомісяця виготовляти близько 50 нових ракет "Калібр" та Х-101 для атак по українських містах.

У розвідці також пояснили, що окупанти наразі не обстрілюють Україну гіперзвуковими ракетами "Кинджал" через невелику кількість відповідних снарядів та проблеми з літаками-носіями – МіГ-31.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.