Чому Росія бомбить власні села та як це пояснюють в Кремлі — ЗМІ

Російські війська нібито помилково скинули чотири бомби на власне село Шебекіно в Бєлгородській області поблизу українського кордону. Снаряди були призначені для ударів по Харківській області України.

Про це пише Newsweek з посиланням на російські Telegram-канали.

Так, повідомляється, що 17 травня в Шебекіно були знайдені три смертоносні російські планувальні бомби FAB. Того ж дня біля житлового будинку знайшли ще одну. Пошкоджено фасад будинку, паркан і вікна, однак минулося без жертв.

Голова Шебекіно Володимир Жданов 18 травня повідомив у своїх соцмережах, що зустрівся з мешканцями домогосподарств, які постраждали внаслідок "падіння вибухонебезпечного предмета", але він не уточнив, хто саме завдав цих ударів.

Це останній із серії інцидентів, про які повідомлялося принаймні цього року, коли російські військові випадково скидали боєприпаси та ракети на власну територію. За останні три місяці війська Москви скинули з літаків щонайменше 46 авіаційних бомб на територію Росії або на окуповані території України.

Лише напередодні згаданого інциденту, 16 травня, російська військова авіація скинула на Бєлгородську область вісім авіабомб FAB.

Онлайн-газета The Moscow Times також повідомила, що від початку весни російські літаки скинули щонайменше 25 авіаційних бомб на власну територію або захоплені землі України. Від початку 2024 року сталиося загалом 33 такі інциденти, йдеться в публікації.

Російська влада здебільшого визнає скидання боєприпасів на свою територію, але схильна приховувати ці інциденти. Окупанти зазвичай кажуть, що стався "аномальний розряд боєприпасів". У самому Кремлі взагалі відмовляються коментувати такі випадки.

Нагадаємо, раніше британська розвідка заявляла, що інциденти з "аварійними сходженнями боєприпасів" з російських літаків на власній території РФ означають системну проблему, яка становить загрозу для цивільного населення Російської Федерації.

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