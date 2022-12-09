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Чому Росія не атакує Україну іранськими безпілотниками так часто, як раніше

Чому Росія не атакує Україну іранськими безпілотниками так часто, як раніше

Фото: Associated Press

У жовтні й листопаді Росія систематично атакувала українські мирні міста іранськими дронами-камікадзе типу "Shahed-136".

Росія довго не атакувала Україну іранськими дронами. Інститут вивчення війни повідомив, що вони модифікували безпілотники для холодної пори року.

Чи є у РФ іранські дрони - пояснив військовий експерт Сергій Жданов ТСН.ua.

"Ніхто нічого не модернізував. Річ у тому, що будь-який літальний апарат – безпілотник, літак – якщо він піднімається в небо хоча б на кілометр, то там низькі температури. Для них різниці немає – що буде -30, що буде +30. Я думаю, тут два варіанти – або надійшла чергова партія з Ірану, або РФ прийняла рішення використати всі – і недоторканний запас зокрема", -  сказав експерт.

Нагадаємо:

У ніч проти 7 грудня Росія атакувала Україну іранськими ударними дронами. Українські захисники впоралися з 14 дронами. До слова, дрони використали окупанти після тритижневої паузи.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що російські війська вже понад три тижні не атакують Україну іранськими дронами-камікадзе, що може свідчити про закінчення цих апаратів.

За оцінками Пентагона, Іран передав Росії декілька сотень своїх дронів для війни проти України.

Українські безпілотники влаштували спекотний вечір окупантам

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