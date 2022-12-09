Чому Росія не атакує Україну іранськими безпілотниками так часто, як раніше

Росія довго не атакувала Україну іранськими дронами. Інститут вивчення війни повідомив, що вони модифікували безпілотники для холодної пори року.

Чи є у РФ іранські дрони - пояснив військовий експерт Сергій Жданов ТСН.ua.

"Ніхто нічого не модернізував. Річ у тому, що будь-який літальний апарат – безпілотник, літак – якщо він піднімається в небо хоча б на кілометр, то там низькі температури. Для них різниці немає – що буде -30, що буде +30. Я думаю, тут два варіанти – або надійшла чергова партія з Ірану, або РФ прийняла рішення використати всі – і недоторканний запас зокрема", - сказав експерт.

Нагадаємо:

У ніч проти 7 грудня Росія атакувала Україну іранськими ударними дронами. Українські захисники впоралися з 14 дронами. До слова, дрони використали окупанти після тритижневої паузи.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що російські війська вже понад три тижні не атакують Україну іранськими дронами-камікадзе, що може свідчити про закінчення цих апаратів.

За оцінками Пентагона, Іран передав Росії декілька сотень своїх дронів для війни проти України.

Українські безпілотники влаштували спекотний вечір окупантам