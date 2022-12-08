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Чому Росія довго не атакувала Україну іранськими дронами: відповідь ISW

Чому Росія довго не атакувала Україну іранськими дронами: відповідь ISW

Фото: Associated Press

Російські сили, ймовірно, модифікували іранські безпілотники для роботи у холодних погодних умовах.

Російські окупанти застосували безпілотники іранського виробництва для ударів по українських містах вперше за три тижні, ймовірно, через те, що модифікували безпілотники для більш холодної погоди.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), який опублікували сьогодні, 8 грудня.

"Російські сили, ймовірно, модифікували дрони для застосування в умовах холоднішої погоди і, швидше за все, найближчими тижнями все частіше їх використовуватимуть для ударів по українській критичній інфраструктурі", – пишуть аналітики.

Нагадаємо:

 У ніч проти 7 грудня Росія атакувала Україну іранськими ударними дронами. Українські захисники впоралися з 14 дронами. До слова, дрони використали окупанти після тритижневої паузи.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що російські війська вже понад три тижні не атакують Україну іранськими дронами-камікадзе, що може свідчити про закінчення цих апаратів.

За оцінками Пентагона, Іран передав Росії декілька сотень своїх дронів для війни проти України.

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