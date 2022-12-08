Чому Росія довго не атакувала Україну іранськими дронами: відповідь ISW

Російські окупанти застосували безпілотники іранського виробництва для ударів по українських містах вперше за три тижні, ймовірно, через те, що модифікували безпілотники для більш холодної погоди.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), який опублікували сьогодні, 8 грудня.

"Російські сили, ймовірно, модифікували дрони для застосування в умовах холоднішої погоди і, швидше за все, найближчими тижнями все частіше їх використовуватимуть для ударів по українській критичній інфраструктурі", – пишуть аналітики.

Нагадаємо:

У ніч проти 7 грудня Росія атакувала Україну іранськими ударними дронами. Українські захисники впоралися з 14 дронами. До слова, дрони використали окупанти після тритижневої паузи.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що російські війська вже понад три тижні не атакують Україну іранськими дронами-камікадзе, що може свідчити про закінчення цих апаратів.

За оцінками Пентагона, Іран передав Росії декілька сотень своїх дронів для війни проти України.

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