Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Чому Росія напала на Україну: у Зеленського назвали єдину мету окупантів

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
372
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Чому Росія напала на Україну: у Зеленського назвали єдину мету окупантів

Фото: Associated Press

Росія - це приклад класичного фашизму.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розповів, що єдиною метою війни Росії проти України є знищення українського народу. 

Про це він написав у Тwitter

"Якщо на початку війни РФ іще намагалася замаскувати справжні цілі війни різними відмовками, то зараз Кремль відверто каже лише про одну мету – знищення України як держави та масове вбивство українців як нації. Путінська Росія – це чистий прояв класичного фашизму у XXI столітті", - сказав Подоляк. 

Війна Росії проти України 

Росія 24 лютого почала повномасштабний наступ на територію України. У своєму зверненні російський диктатор Путін цинічно заявив, що метою масових вбивств є "денацифікація та демілітаризація" України. Насправді Росія хотіла анексувати Київ та встановити тут свій маріонетковий режим. 

Днями російський міністр закордонних справ Сергій Лавров цинічно заявив, що "український народ чекає на процвітання у складі слов'янської співдружності після того, як його буде звільнено від влади неонацистського київського режиму".

Читайте також: 

Україна вшановує пам’ять жертв Голодоморів

Україна вшановує пам’ять жертв Голодоморів

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
372
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація