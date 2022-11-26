Чому Росія напала на Україну: у Зеленського назвали єдину мету окупантів

Росія - це приклад класичного фашизму.
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розповів, що єдиною метою війни Росії проти України є знищення українського народу.
Про це він написав у Тwitter
"Якщо на початку війни РФ іще намагалася замаскувати справжні цілі війни різними відмовками, то зараз Кремль відверто каже лише про одну мету – знищення України як держави та масове вбивство українців як нації. Путінська Росія – це чистий прояв класичного фашизму у XXI столітті", - сказав Подоляк.
Війна Росії проти України
Росія 24 лютого почала повномасштабний наступ на територію України. У своєму зверненні російський диктатор Путін цинічно заявив, що метою масових вбивств є "денацифікація та демілітаризація" України. Насправді Росія хотіла анексувати Київ та встановити тут свій маріонетковий режим.
Днями російський міністр закордонних справ Сергій Лавров цинічно заявив, що "український народ чекає на процвітання у складі слов'янської співдружності після того, як його буде звільнено від влади неонацистського київського режиму".
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