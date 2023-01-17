Чому Росія не атакує ракетами із Середземного моря – пояснення Повітряних сил

Протоки з Чорного до Середземного моря контролює країна, яка є членом НАТО.

Росія має ракетоносії, зокрема для пуску "Калібрів", у Середземному морі, але не здійснює звідти масованих ракетних атак по території України через позицію Туреччини.

Про це в ефірі телемарафону сказав речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Ігнат нагадав, що Туреччина контролює протоки з Чорного до Середземного моря згідно з конвенцією Монтре (конвенція, що відновила суверенітет Туреччини над протоками з Чорного до Середземного моря - ред.). До того ж, Туреччина є членом НАТО

"Туреччина чітко дотримується конвенції Монтре та не допускає ці кораблі далі через свої протоки. Те, що вони мають 72 ракети в Середземному морі... Я хочу подивитись, чи ризикне хтось запустити через країни НАТО якісь там "Калібри". Я думаю, що навряд чи це реально", - сказав Ігнат.

Нагадаємо, станом на 17 січня зафіксовано шість ракетоносіїв Росії з максимально можливим залпом у 44 "Калібри".

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