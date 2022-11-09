Чому Росія не покине правий берег: Жданов пояснив стратегію окупантів

Перевага ЗСУ на Херсонському напрямку забезпечується лише перевагою у вогневих засобах.

Правий берег річки Дніпро - це стратегічний плацдарм для російських окупаційних військ.

Про це сказав військовий експерт Олег Жданов.

"Наша перевага на Херсонському напрямку забезпечується лише перевагою у вогневих засобах. Ніхто нічого більше здавати не буде. Правий берег для російських військ – це стратегічний плацдарм. З виходом на річку Дніпро наших військ ми беремо підігневий контроль усе: починаючи від перешийка, закінчуючи Василівкою. Особливо під контроль стає залізниця. Тоді ми дістаємо до Мелітополя без проблем", – зазначив Жданов.

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Віськовий експерт Жданов також заявляв, що російські війська намагаються вдати, що відступають з Херсона, але це не так.

Експерт назвав це черговою інформаційно-психологічною спецоперацією.

Повідомляють і про те, що 9 листопада загинув заступник гауляйтера Херсонської області Кирило Стремоусов.

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