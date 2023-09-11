Чому Росія не відправляє на фронт танки Т-14: Буданов пояснив

Путін побоюється відправляти їх на фронт, оскільки це загрожує серйозними іміджевими втратами.

“Непереможні” російські танки Т-14, які були створені на базі універсальної гусеничної платформи Армата, - це міф. Вони існують досі, оскільки їх поки що не відправили на фронт.

Про це на щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії заявив керівник української розвідки Кирило Буданов

За його словами, російські танки Т-90, які в РФ вважають проривом з точки зору створення броньованої техніки, легко знищуються дронами-камікадзе ЗСУ.

"Жодного застосування техніки Т-14 так і не було. Було кілька випадків застосування бронетранспортерів "Бумеранг". Їхні залишки тут можна побачити. Вони всі згоріли… Горить все насправді. Чудо-зброю так і не створили", — наголосив очільник українською розвідки.

Він також додав, що Путін побоюється відправляти їх на фронт, оскільки це загрожує серйозними іміджевими втратами для своєї і без того млявої оборонки.

"Думаю, що Т-14, коли вони зрозуміли, що може бути руйнівний ефект для подальшої експортної привабливості цієї машини, так і не запустили на фронт", — підсумував Буданов.

Нагадаємо, що на фронті згоріло дуже багато російських танків Т-90.

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