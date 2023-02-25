Чому Росія не влаштувала 24 лютого масований ракетний удар: генерал-лейтенант відповів

Одна з причин – позиція Китаю з його "мирним планом".

Є дві причини того, чому Росія не влаштувала масований ракетний обстріл України 24 лютого – в річницю свого повномасштабного вторгнення.

Про це це військовий експерт та генерал-лейтенант Ігор Романенко розповів "24 каналу".

На його думку, Росія не вдалася до ракетної атаки через свої обмежені можливості щодо ракет і дронів-камікадзе іранського виробництва. Ще одна причина – військово-політичні обставини.

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"Росіяни, можливо, могли б набрати кількість ударних ракетних елементів на атаку середнього рівня, але це не спрацювало ще через військово-політичні обставини", – сказав Романенко.

Йдеться про "мирний план" Китаю щодо завершення війни в Україні, який був оголошений 24 лютого. Генерал-лейтенант пояснив, що Москва зацікавлена в такій ініціативі Пекіна, тож масований обстріл України цього дня мав би дивний вигляд.

З іншого боку, зауважив експерт, Китай керує військово-політичними, стратегічними та геополітичними підходами щодо допомоги Росії, тож можуть висувати їй свої умови. Так було, наприклад, з Олімпіадою-2022 в Пекіні напередодні повномасштабного вторгнення. Романенко уточнив, що тоді Пекін попередив Москву, що Ігри мають відбутися спокійно.

Нагадаємо, в ОК "Південь" попереджали, що Росія може вичекати період 23-24 лютого і завдати ракетного удару, коли всі нібито видихнуть. Ворог здатен на провокації і після річниці вторгнення: він шукає нову тактику та стежить за реакцією України на свої провокації.

Зауважимо, 24 лютого Китай презентував "мирний план" щодо припинення війни в Україні, який складається з 12 пунктів. Загалом план передбачає завершення бойових дій і перехід до переговорного процесу. Однак і в Україні, і на Заході до цієї ініціативи Китаю ставляться скептично, адже там навіть не вказано, яка країна – агресор.

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