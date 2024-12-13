Чому Росія ніколи не дозволить розміщення іноземних військ в Україні: пояснив експерт

Миротворці можуть з'явитися в Україні після виконання деяких умов.
Росія ніколи не дозволить розміщення миротворців на території України, адже це буде свідчити про її поразку у війні.
Таку думку висловив політичний аналітик Інституту Євро-Атлантичного співробітництва, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України Володимир Горбач в етері "КИЇВ24".
"Ця вірогідність, на мою думку, зараз видається дуже малою. Слабо вірогідною, скажімо так, що до цього взагалі дійде справа", – зазначив Горбач.
За його словами, миротворці можуть з'явитися на лінії фронту теоретично, після виконання двох умов:
- припинення вогню з обох сторін;
- і другий момент – згода обох сторін на розміщення цих миротворців.
Експерт додав, що Росія ніколи не погодиться на такі умови.
"Я дуже дивуюся, коли цілком серйозно говорять про розміщення миротворчих військ країн-членів НАТО на лінії розмежування", – підсумував політичний аналітик.
Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що країна не направлятиме миротворців до України, поки триває війна. Це питання стане актуальним лише після завершення війни.
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