Чому Росія обстрілює прифронтові міста України ракетами С-300 – у Повітряних силах пояснили

У Повітряних силах також вчергове попередили, що демонстраційні польоти ворожої авіації також дуже небезпечні.

Росія найбільше використовує для ударів по Україні ракети С-300 – це ознака того, що у них є дефіцит високоточної далекобійної зброї, тому прифронтові міста ворог обстрілює саме цими ракетами С-300.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Харківщина та Запоріжжя – вчора (10 лютого - ред.) до 35 ракет було випущено по цих регіонах… Ракети С-300 призначались для ураження критичної інфраструктури. Ворог використовує їх, бо вони банально можуть дістати цими ракетами до цих об'єктів. А вже більш дорогі та високоточні ракети застосовують проти України у глибині нашої території – центральних та західних областях, як це було і вчора. Це говорить про те, що дійсно, мали б вони б більше високоточних ракет, використовували б і там. Тому у них є дефіцит цього озброєння", - пояснив він.

Він також нагадав, що Росія час від часу проводить демонстраційні польоти і не завжди застосовується ця зброя, але небезпека є завжди.

"Завжди загроза є, тому що це літак, це лічені хвилини, 10 хв – і він уже біля українського кордону. Тому треба на ці речі реагувати, може він застосувати озброєння, чи не може – ризикувати тут не потрібно нікому", - резюмував Ігнат.

Ракетна атака Росії по Україні 10 лютого

Вранці Росія завдала масованого ракетного удару по Україні. Цілями були енергетичні об'єкти та житлові будинки.

У зведенні Генштабу ЗСУ поінформували, що протягом минулої доби росіяни під час атаки 10 лютого випустили 106 ракет, зокрема по цивільній інфраструктурі. І додали, що наразі загроза завдання ударів Російською Федерацією по цивільних об’єктах залишається високою на всій території України.

Повітряні сил ЗСУ показали уламки збитої російської ракети, які знайшли у Вінницькій області. Саме такою зброєю російські терористи обстрілювали Україну 10 лютого.

У Росії визнали, що вони свідомо масовано атакують українські міста ракетами та б'ють по енергетичних об'єктах, щоб вивести із ладу енергосистему.

Читайте також: