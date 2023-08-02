Чому Росія переключилася на атаки по портах на Дунаї: в ОК "Південь" назвали підступну мету

Російські окупанти переключилися з атак по портах Великої Одеси на атаки по дунайських портах Одеської області, бо вишукують нову тактику для якомога більшої шкоди Україні.

Про це речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила у ефірі телемарафону "Єдині новини".

Вона зазначила, що переключення російських атак на річку Дунай зовсім не означає, що ворог залишив поза увагою порти Великої Одеси.

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"Всі порти – важливий елемент "зернової угоди". Не виключено, що удари по дунайському напрямку спрямовані на те, щоб відповідним чином відреагували Сили оборони. Зокрема, – перенаправили певні системи ППО на південь Одещини, але цього не буде", – сказала Гуменюк.

Вона додала, що окупанти постійно шукають нову тактику та підбирають нову зброю, аби завдати Україні якомога більшої шкоди. Росія очікує нових рішень на рівні дипломатії, однак, зрозумівши, що назустріч їй не йдуть, вдається до вогневих атак.

"Вночі була здійснена потужна атака з використанням ударних безпілотних апаратів по портовій інфраструктурі на Дунайському напрямку, який багатьма експертами був проголошений як одна з альтернатив "зернового питання". Саме тому ворог зосередив на ньому свою увагу", – розповіла речниця ОК "Південь".

Вона також повідомила, що півдні захисникам вдалося знищити 11 російських дронів-камікадзе, однак були і влучання та як наслідок руйнування.

"Засобів ППО нам, все ж таки, не вистачає", – зазначила Гуменюк.

Вона уточнила, що нічна атака БПЛА відбувалася одночасно на портову інфраструктуру Одещини і на столичний напрямок, "бо ворогу вигідно розосередити нашу ППО".

"Аналізуючи тактику ворога, ми розуміємо, що це система. Тобто, саме такі атаки повторюватимуться", – попередила речниця Сил оборони півдня.

Ще однією метою російських атак по портах вона назвала прагнення ворога переконати світову спільноту і великих судновласників, що українські порти ненадійні, а навігація у їхньому напрямку небезпечна.

Нагадаємо, окупанти в ніч проти 2 серпня влаштували атаку безпілотниками по Києву та Одеській області. У Києві всі дрони були збиті, однак їхні уламки попадали в кількох районах міста. Водночас на Одещині загарбники влучили по об'єктах портової та промислової інфраструктури в Ізмаїлі. Пошкоджено елеватор із зерном.

Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук припустив, що причиною атаки по Ізмаїлу могло стати те, що 2 серпня кілька іноземних кораблів проігнорували морську блокаду з боку РФ та продовжили рух до українських портів у гирлі Дунаю.

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