Чому Росія під час масованої ракетної атаки б'є у декілька хвиль: пояснення від ЗСУ

Російські військові під час масованої атаки запускають ракети у декілька хвиль, аби розосередити увагу та обійти українські системи ППО. Ворожі ракети можуть довго блукати в повітряному просторі, маневруючи та змінюючи постійно курс.

Про це в в ефірі Апостроф TV розповів речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

Він пояснив, що процес підготовки до чергової атаки - тривалий. Росіяни потребують великої кількості інформації та даних про розташування необхідних об'єктів, по яких буде здійснюватися удар, що забирає не один день.

"Проводиться збір інформації, розвідінформації, яка допомагає ворогу якомога краще розробити маршрути, запрограмувати ракети на свій маршрут та завдати ударів, випускаючи по декілька хвиль. Ми ж бачимо, що спочатку літаки запускають одну групу ракет, за десять хвилин другу групу ракет, потім третю. Таким чином, вони намагаються розосередити увагу та обійти нашу ППО. Вони маневрують і, безумовно, можуть змінювати свій курс, так як управляються оператором через супутникову систему", – розповів Ігнат.

Якими ракетами Росія обстрілює Україну і звідки

У ЗСУ розповіли, що Росія атакує Україну далекобійними ракетами. Проте ракети з комплексів С-300 ЗСУ не можуть збивати, оскільки у нас немає таких систем ППО. Речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат уточнив, що це - ракети Х-101, Х-555 та ракета Х-55, яка є ядерною ракетою, але без "ядерної начинки". Її використовують як обман. Також у них є ракета Х-22 дальністю 600 км.

Росія запускає ракети по Україні з 40 аеродромів. Щоб ракетні удари припинилися, Україні також необхідно мати далекобійну зброю. Йдеться про аеродроми в окупованому Криму, Білорусі, а також у Росії. Кожен аеродром може приймати певні типи авіації.

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