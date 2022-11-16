Чому Росія почала війну проти України: Жданов заявив про бажання Путіна створити імперію

Україна сьогодні – на вістрі атаки і від перемоги держави залежить незалежність всіх колишніх республік СРСР.

Військовий експерт Олег Жданов пояснив, що Росія почала війну проти України, адже живе за зразком імперії, яка не може існувати без розширення за рахунок захоплення чужих територій.

Про це Жданов розповів у своєму відеоблозі.

"Річ у тім, що РФ живе за образом і подобою звичайної імперії, звичайної диктаторської держави. А імперія не може існувати без розширення, без захоплень чужих територій. І другий момент. Україна є каменем спотикання: є Україна, якщо Україна у складі імперії, значить імперія існує. Якщо Україна не в складі імперії, значить імперія – це недоімперія, вона несформована", – пояснив військовий експерт.

"До речі, навіть Ленін колись 18 року в одній зі своїх робіт написав, що після захоплення України в нас є вугілля, в нас є газ – тому що в Україні тоді був газ, і з наших областей качали газ до Москви – і вихід до моря. І він сказав, що тепер ми – непереможні", – звернув увагу Жданов.

"Те саме й Путін. Він каже, що Україна – це штучно вигадана держава, її начебто вигадав Ленін. Путін хоче нас знищити як державу, потім знищити нас як націю, заселити сюди етнічних росіян, які проживають у європейській частині Росії, і сказати, що ми – один народ. І імперія розшириться", – пояснив експерт.

Він також зазначив, що із захопленням України Росія могла б отримати величезні преференції щодо корисних копалин та людського ресурсу.

"І імперія могла б далі, розширюючись, погрожувати Заходу і диктувати свої умови. Саме це є основою чи ідеологією цієї загарбницької війни – створення імперії", – сказав Жданов.

Він додав, що у планах Путіна – захопити території в межах колишнього СРСР, а то й більше, адже останнім часом звучать претензії ще й до Польщі.

"Тож всі прекрасно розуміють, що Україна сьогодні – на вістрі атаки і від нашої перемоги залежить незалежність всіх колишніх республік Радянського Союзу. Ось тому вони (росіяни – ред.) й прийшли на нашу землю, тому вони вбивають, тому вони звірствують, тому вони вважають нас людьми другого сорту. Ось такі імперські амбіції привели їх сюди. І при чому одна людина зуміла організувати і сформувати громадську думку і розв’язати цю криваву загарбницьку війну у 21 сторіччі", – резюмував військовий експерт.

Нагадаємо, ексголова російського уряду, опозиціонер Михайло Касьянов прогнозує, що взимку станеться перелом у війні на користь України за продовження підтримки з боку Заходу. Повний кінець війни Касьянов прогнозуєнавесні-влітку.

Про те, що війна в Україні може закінчитися до літа 2023 року, заявляв і очільник ГУР Міноборони Кирило Буданов.

Водночас радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявляє про неминучість державного перевороту в Кремлі. За оцінками радника голови ОП, переворот буде таким раптовим, як і втеча російської армії з Харківської та Херсонської областей.

Також на думку Подоляка, що врятувати Росію від краху може тільки внутрішня трансформація і повне виведення військ з України.

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