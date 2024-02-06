Чому Росія прагне захопити українську Авдіївку — Reuters

Російські війська активізують зусилля із захоплення східноукраїнського міста Авдіївка. Бої нагадують битву за інше східне місто, Бахмут, яке перейшло до Росії в травні минулого року після місяців запеклих міських боїв, через 15 місяців після повномасштабного вторгнення, яке Москва називає “спеціальною військовою операцією”.

Про це пише Reuters.

Що відомо про Авдіївку

Авдіївка, в якій до війни проживало близько 32 000 мешканців, є прифронтовим містом з 2014 року, коли її на короткий час окупували підтримувані Москвою сепаратисти, що захопили значну частину східної України.

Сьогодні, за даними влади, у місті залишилося менше 1 000 мешканців, багато з яких ховаються у підвалах і льохах. Чиновники кажуть, що жодна будівля не залишилася неушкодженою.

Авдіївка розташована в промисловому регіоні Донбасу, за 15 км на північ від контрольованого Росією міста Донецьк. До війни її коксохімічний завод радянських часів був одним з найбільших виробників коксу в Європі.

Підтримувані Росією чиновники описують місто як “фортецю” з бетонними бункерами. Вони кажуть, що захисники відсиджуються в баштових блоках, які не можна штурмувати в лоб без величезних втрат, і використовують коксохімічний завод як базу і склад зброї.

Запеклі бої

Українські та західні аналітики кажуть, що наступ Росії на Авдіївку призводить до величезних людських жертв.

У листопаді минулого року британська військова розвідка заявила, що бої призвели до “одних з найвищих показників російських втрат у цій війні”.

“Щодня з'являються нові свіжі сили, незалежно від погоди, незалежно від будь-чого — від втрат, — сказав “Радіо Свобода” один з бійців 47-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. — Але незважаючи ні на що, вони продовжують повзти — буквально по тілах своїх”.

Російські військові блогери, яких Кремль взяв під жорсткий контроль, визнають великі російські втрати, але стверджують і про значні українські втрати.

Вони кажуть, що сили Києва можуть опинитися в оточенні, якщо російські війська зможуть перерізати їхню останню основну лінію постачання на захід.

Кремлівський диктатор Володимир Путін 31 січня підкреслив важливість Авдіївки і заявив, що група військових ветеранів нещодавно випередила армію і захопила 19 будівель — твердження, яке, як і інші повідомлення з поля бою, Reuters не може підтвердити.

Росія завдає авіаударів за підтримки спецпідрозділів, використовуючи артилерію, безпілотники, вертольоти, танки і піхоту, згідно з нечастими, але регулярними повідомленнями російського міністерства оборони.

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Що стоїть на кону?

Обидві сторони вважають місто ключовим для досягнення мети Росії — встановлення повного контролю над двома східними областями “Донбасу” — Донецькою та Луганською. Це одні з чотирьох українських областей, які Росія вважає анексованими, але не має повного контролю над ними.

Авдіївка вважається воротами до Донецька, житлові квартали якого, за словами російських чиновників, обстрілюються українськими силами, іноді з Авдіївки.

Захоплення Авдіївки може підняти бойовий дух росіян і деморалізувати українські сили, які з червня досягли лише незначних успіхів у широкому контрнаступі. Президент України Володимир Зеленський сам відвідав цей район у грудні.

“Якщо російська армія візьме під контроль дорогу (постачання), українські Збройні сили, очевидно, будуть змушені вийти з Авдіївки. Це буде великою перемогою російської армії”, — заявив 5 лютого Сергій Марков, колишній радник Кремля.

Микола Бєлєсков з Національного інституту стратегічних досліджень, офіційного аналітичного центру в Києві, вважає, що взяття Авдіївки не змінить ситуацію на користь Москви, але “зробить ситуацію більш стійкою для окупованого Донецька як головного російського логістичного вузла”.

Бєлєсков вважає, що ця битва викликана бажанням Кремля зміцнити позиції західних скептиків, які закликають до скорочення підтримки Києва, посилаючись на обмежений вплив мільярдної військової допомоги.

Нагадаємо, ситуація в Авдіївці залишається дуже важкою. Ворог нібито скористався хмарною погодою, неможливістю якісної аеророзвідки, і таким чином зайшов до міста.

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