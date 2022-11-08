Чому Росія припинила погрожувати ядерною зброєю: експерт пояснив "хвилеподібну" тактику Кремля

Ядерні погрози Росії мають характер хвиль: то наростають, то затихають. Попередня хвиля російських погроз була з березня по квітень 2022-го, після чого все стихло. Наразі залякування "брудною бомбою" теж припинилися.

Причину таких швидкоплинних інформаційних атак пояснив аналітик Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак.

"Те саме ми бачили зараз, тут ще був сюжет із "брудною бомбою", але завершилося так само - з’ясуванням на різних треках позицій, але ще додалося публічне висловлювання, якими можуть бути наслідки для Росії, якщо вона піде на таку ескалацію", - сказав Їжак.

Експерт нагадав і про саміт ШОС у Самарканді, де лояльні до РФ Китай та Індія сказали Путіну, що ядерна ескалація - не те, що в цих умовах Росія втратить підтримку Індії та Китаю.

Експерт пояснив таку риторику Росії лише одним: настає черговий етап війни та вирішується, яку допомогу отримує Україна, конкретно у зброї, конкретно для ведення війни.

За його словами, Росія намагається ескалювати та припинити чи закрити деякі опції для України.

"Навесні вирішувався Рамштайн, якою буде зброя для України, і зараз, коли вже розпочався контрнаступ українських сил, вирішується, яка зброя потрібна Україні для контрнаступу", - сказав він.

Аналітик також припустив, що третьої ескалації ядерної риторики РФ не буде.

"Росії вже сказали прямо, дипломатичною мовою, але сказали прямо: "Стежте за базаром". Якщо ви не збираєтеся застосовувати ядерну зброю, а жодних ознак для цього не існує, припиніть про це говорити", - додав експерт.

Ядерний шантаж Росії: що відомо

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати, Німеччина та Китай дають Путіну чіткі сигнали про недопустимість ядерного шантажу.

Під час візиту до Китаю, Олаф Шольц разом з лідером КНР Сі Цзіньпіном категорично виступили проти використання ядерної зброї Росією.

Після візиту до Китаю канцлер Німеччини зателефонував Байдену. Лідери країни визнали “чіткою” заяву китайського лідера Сі Цзіньпіна щодо загрози застосування ядерної зброї.

Водночас радник Байдена підтвердив комунікацію з РФ щодо ядерної зброї.

Нагадаємо, 8 листопада, американці обирають наступний склад Конгресу.

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