Чому Росія провалила наступ у Харківській області: пояснення аналітиків

Обмеженість людських ресурсів не дозволила російським військам досягти більш глибокого проникнення в області.

Передчасний початок російських наступальних операцій підірвав успіх Росії на півночі Харківської області.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що 10 травня російським військам вдалося досягти тактично значних успіхів у менш захищених районах Харківської області.

Водночас аналітики додають, що російські війська розпочали свою наступальну операцію на півночі Харківської області з обмеженими силами і ще не перекинули туди значні резерви, що призвело до зниження темпів російського просування і наступальних операцій.

"Таке зниження темпів, ймовірно, надає українським військам тактичні можливості для контратак, хоча українські війська ще не здійснюють обмежену контрнаступальну операцію", – йдеться у звіті.

ISW припускає, що російські війська розпочали наступальну операцію на півночі Харківської області раніше запланованого терміну, використовуючи недостатню кількість особового складу, сподіваючись закріпитися до того, як прибуття на фронт військової допомоги з боку Сполучених Штатів Америки зробить це завдання ще більш важким.

Ймовірно, передчасний початок російських наступальних операцій підірвав успіх Росії на півночі Харківської області.

Нагадаємо, видання The Economist у своєму матеріалі зазначало, що російські окупанти планували взяти Харків у напівоточення та тримати місто на вогневому контролі артилерії. Проте їхнім планам завадила швидко перерозподілена 92-га бригада ЗСУ.

Аналітик американського Інституту вивчення війни Джордж Баррос вважає, що США здатні швидко змінити ситуацію на Харківському напрямку, якщо дозволять українській армії бити американською зброєю по території Росії.

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