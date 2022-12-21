Чому Росія розраховувала на те, що Миколаїв здадуть - Віталій Кім

У Кремлі точно не розраховували, що три дні перетворяються на триста.

На початку повномасштабного вторгнення ворог розраховував на те, що Миколаїв та Одесу здадуть. Чому очільник Кремля на це розраховував?

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім надав відповідь в інтерв"ю Наталі Островській.

"У Кремлі точно не розраховували, що три дні перетворяються на триста. Я гадаю, їм давали інформацію з приводу настроїв людей, з приводу звітів витрачання грошей на підтримання колобарантів. Кажучи правду, навіть мені здавалось, що це можливо. Бо людей було багато, які мали стосунки з Росією, родичів, бізнес був налаштований до 2014 року і ринок збуту був російський", - сказав Кім.

Як додав голова Миколаївської ОВА, це була велика помилка.

"Як в анектоді, люди сумують не за Росією, а за молодістю, коли була СРСР, коли можна було пишатись тим, що Миколаїв був центром кораблебдування, саме через такі спогади вони думали, що прийдуть лапшу на вуха повісять і всі повірять, що буде як раніше, але цього не сталось", - додав Кім.

Раніше стало відомо, що СБУ затримала “високопоставлену” прихильницю Росії у звільнених районах Миколаївщини.

Напередодні в Павлограді Дніпропетровської області поліція затримала двох колаборантів.

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