Чому Росія скоротила нальоти на Україну: у британській розвідці пояснили

Кількість бойових вильотів російської тактичної авіації над Україною за останні місяці значно скоротилася. Наразі російські літаки здійснюють десятки вильотів на день порівняно з максимумом 300 на день у березні 2022 року.

Про це сьогодні, 5 грудня, повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

За даними британської розвідки, скорочення літако-вильотів є результатом високої загрози, що зберігається з боку української ППО, обмежень льотного часу російських літаків і погіршення погоди.

"Оскільки російська тактика наземних атак значною мірою залежить від візуальної ідентифікації та некерованих боєприпасів, російські ВПС, ймовірно, продовжуватимуть проводити мало операцій із наземних атак через погану зимову погоду", – вважають розвідники.

Нагадаємо, українські військові збили російський ударний гелікоптер Ка-52. Як стало відомо пізніше, був збитий один із найдосвідченіших екіпажів ЗС РФ.

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