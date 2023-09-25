Чому Росія вдарила по морвокзалу в Одесі: експерт здивував поясненням

На думку експерта, в Одесі зберігається одна з найбільш розгалужених мереж окупантів.

Росія атакувала готель на території морського вокзалу в Одесі. Після цього пропагандисти почали активно поширювати брехню, що там нібито перебуває "штаб Військово-морських сил".

Про це у своєму телеграм-каналі написав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

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"В Одесі, на жаль, зберігається одна з найбільш розгалужених та функціональних агентурних мереж у окупантів. Агенти окупантів скидають своїм кураторам відео, фото, геолокації та іншу інформацію для коригування ударів. І більш ніж очевидно, що в списку пріоритетних цілей готель ніяк не міг опинитися", - йдеться у його повідомленні.

Експерт зазначив, що важко сказати, чим було зумовлено цей удар.

"Показовою руйнацією “візитної картки”? Дурне і дуже не раціональне рішення", - наголосив він.

За його словами, атака по Одесі жодним чином не може бути "помстою" за Севастополь, як писало багато пабліків. Як пояснив Коваленко, підготовка до удару займає досить багато часу, не один день.

"Всі удари на території України розплановані наперед. Наприклад, для комбінованого удару дронами і ракетами цілі з'ясовуються і уточнюються за допомогою розвідувальної діяльності мети. У цю діяльність входить як дія агентури на місцях, так і за допомогою віддаленої розвідки. Геолокації, координати. Виділяється боєкомплект, який доставляється до майданчика з носіями – порт або аеродром. Встановлюються координати, траєкторія польоту, ракети завантажуються на носій. Уточнюється завдання для екіпажів, проводиться дорозвідка, за потреби вносяться корективи тощо", - детально він пояснив.

Нагадаємо, у ніч проти 25 вересня Росія завдала комбінованого удару по Одеській області. Під удар потрапив морський вокзал в Одесі. Будівлі готелю та вокзалу зруйновані.

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