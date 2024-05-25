Чому Росія використовує найманців з Африки на війні в Україні: військовий назвав причини

Росія намагається досягти будь-яких успіхів на Харківщині і кидає на цей напрямок усі доступні ресурси. Через проблеми з поповненням особового складу залучили і так званий "африканський корпус", який сформували з найманців з досвідом бойових дій у країнах Африки.

Про це розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в інтерв'ю 24 Каналу.

Він пояснив, що раніше російську армію успішно поповнювали в'язнями, мігрантами та росіянами, які хотіли "заробити" гроші ризикуючи власним життям. Але робити це стає все складніше.

"Африканський корпус це не просто "Вагнер". Це також і найманці, яких вони наймають через потребу поповнювати особовий склад на лінії фронту", – додав Тимочко.

Чому Росія шукає найманців в Африці

За словами Тимочка, Росія розширює межі для поповнення особового складу через нестачу людського ресурсу.

"Росіяни розуміють, що витримувати темп ведення боїв, який є зараз, для них надзвичайно складно. Тому Африка стала тим місцем, де можна затягувати на війну з Україною тутешнє населення", – зазначив голова Ради резервістів.

До того ж використання найманців з Африки є дуже вигідним, адже на війні в Україні вони стають абсолютно безправними.

"Ті контракти, які були підписані в Африці перетворюються на шматки паперу. Якщо найманцям обіцятимуть накопичувальну заробітну плату, то до закінчення контракту нікому не вдасться дожити. Для чого Росії виплачувати їм кошти, якщо можна зробити внутрішній обіг грошей?" – вважає Тимочко.

Найманці з Африки з'являються і на інших ділянках фронту, зазвичай там, де необхідно посилити штурмові операції. Їх кидають на необлаштовані, вразливі позиції і використовують, як "витратний матеріал", адже для агресора африканські найманці мають ще менше цінності, ніж власні військові.

Додатковою складністю для африканців є мовний бар'єр. Не володіючи російською мовою їм важко комунікувати з іншими військовими, а "гуманітарним навчанням" найманців у російській армії ніхто не переймається.

Навіщо Путіну африканські найманці

Іван Тимочко вважає, що Росія продовжить накопичувати живу силу та наймати усіх, кого зможе звабити обіцянками легких грошей за вбивство українців.

"Путіну, щоб підтримувати темп, потрібен людський ресурс та техніка. Проведення масштабної мобілізації в Росії може зумовити серйозні політичні виклики. Найбільш працездатне населення під час попередньої мобілізації почало масово виїжджати", – зауважив Тимочко.

Тому Путін намагатиметься зберегти працездатне чоловіче населення РФ, яке забезпечує функціонування економіки, та відправлятиме на війну найменш цінні для ринку праці ресурси.

"У Росії намагатимуться максимально компенсувати людський ресурс, використовуючи найманців, адже у російському суспільстві через них не виникатиме ніякого невдоволення. Путін росіянам пропонує альтернативу – замість них на смертоносну війну відправлятимуть осіб з інших континентів", – підкреслив він.

Нагадаємо, у наступі на Харківську область Росія задіяла Африканський Корпус найманців. Агенти руху "Атеш" повідомили, що Африканський корпус зазнає величезних втрат.

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