Чому Росія використовує радянські ракети у війні проти України - пояснення спікера Повітряних сил ЗСУ

Чому Росія використовує радянські ракети у війні проти України - пояснення спікера Повітряних сил ЗСУ

Дані про те, що у Росії закінчуються ракети або вони їх заощаджують можуть стосуватися Х-101, Х-30 чи Х-32.

Росія використовує радянські ракети у війні проти України, оскільки через санкції не може поповнювати запас нового озброєння.

Про це повідомив спікер Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Вони розуміють, що через санкції вони не зможуть поповнити запас і їм не буде чим шантажувати світ. Тому вони застосовують застаріле радянське озброєння. Це Х-59, Х-22 та інше. Тому і перекинули північніше бомбардувальники, щоб дістати ракетою, яка летить 600 км", - сказав Ігнат.

Водночас він зазначив, що Х-22 є одною з найпотужніших російських ракет, яка заряджена 900 кг вибухівки.

Раніше радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що друга половина червня стала вироком для путінського режиму.

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