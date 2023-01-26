Чому Росія вкрай раціонально використовує ракети "Кинджал": пояснення експерта

Росія застосувала дві гіперзвукові ракети "Кинджал" під час масованого ракетного обстрілу України 26 січня. Загалом за період повномасштабної війни ці ракети були використані всього сім разів.

Про це військовий оглядач та ексспікер ЗСУ Владислав Селезньов розповів у ефірі телеканалу "Freeдом".

Він пояснив, що "Кинджали" – дуже дорогі ракети. Російська армія має всього близько 30 одиниць таких ракет на озброєнні.

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Селезньов нагадав, що перший випадок застосування "Кинджала" зафіксований під час ракетного удару по військовому об’єкту в Івано-Франківській області.

"Путінська армія вкрай раціонально використовує ці ракети класу "Кинджал". І вже коли путінська армія використовує таке досить дороге і нечисленне озброєння, то, відповідно, цілі, які визначає путінська армія, є вкрай важливими", – розповів військовий оглядач.

Селезньов також висловив переконання, що завдані ракетними ударами пошкодження енергосистеми України не зупинять ЗСУ у прагненні звільнити територію держави в кордонах 1991 року.

На думку оглядача, ці ворожі атаки є "певною мірою актом відчаю".

"Путін особисто і путінська армія загалом, попри гучні заяви пропагандистів, очевидно, що нічого притомного і такого, що відповідає тим ресурсам, які щодоби вкладає путінська армія в цю війну, не набула. Вона зазнає величезних втрат", – розповів Селезньов.

Нагадаємо, під час чергового масованого ракетного обстрілу України 26 січня Росія використала дві гіперзвукові ракети "Кинджал", збивати які ЗСУ не мають змоги. Загалом ворог цього дня випустив 55 ракет, 47 з яких вдалося збити. Також відомо, що три російські ракети Х-59 просто впали, не долетівши до цілі.

Зауважимо, що зафіксовані влучання в об'єкти критичної енергетичної інфраструктури України та в цивільні об’єкти. Зокрема, було пошкоджено 35 будівель. Жертвами російської атаки стали 11 людей, ще стільки ж постраждали.

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