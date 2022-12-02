Чому Росія влаштувала велику перерву між ракетними обстрілами України: пояснення від експерта

Однією з причин може бути очікування загарбників на більші морози, аби саме тоді атакувати енергетичну інфраструктуру.

На велику перерву між обстрілами України з боку Росії вплинуло кілька факторів, розповів військовий експерт та офіцер Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін.

Про це повідомляє "24 канал".

Так, Левін звернув увагу на те, що за кілька днів в Україні похолоднішає: температура опуститься до -7 і мороз триматися кілька днів.

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"Тобто якщо є вибір між тим, бити по енергетичній інфраструктурі, коли тепліше чи коли холодніше, то логіка вказує, що треба обрати другий варіант", – пояснив експерт.

Він також розповів, що російські окупанти завдають ударів по заздалегіть обраних цілях, проте точно не відомо, як створються такі "банк цілей".

"Є певна інформація, що в росіян з цим великі проблеми, тому, можливо, вони намагаються дізнатися, що Україна відремонтувала, та куди підтягнула генератори тощо. Вони збирають ці дані, щоб завдати ефективнішого удару", – пояснив Левін.

Він звернув увагу на те, що для Росії це важливо, адже вона має обмежену кількість ракет. Тому росіяни завдають ударів, коли накопичують певну їхню кількість. Тож, якщо є обмеження для армії РФ, наприклад, атакувати раз на два тижні, то там ретельніше збирають дані про цілі.

Нагадаємо, в ОК "Південь" повідомили раніше про високу ймовірність ракетного удару з боку РФ. Ця атака може бути дуже масовою.

У Повітряних силах ЗСУ теж напередодні повідомили, що російська авіація збільшила свою активність у порівнянні з минулими вихідними, тож можливі ракетні удари по Україні.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко переконаний, що масовані атаки можуть відбуватися рідше, але не припиняться ніколи. Адже РФ контрабандою отримує багато деталей, необхідних для виробництва озброєння.

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