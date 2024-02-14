Чому Росія вже кілька місяців не використовує морські ракетоносії: у ВМС пояснили

Зазначається, що росіяни мають проблеми з логістикою у Чорному морі.

Росія вже кілька місяців не застосовує свої ракетоносії в Чорному морі через низку причин. Найімовірніше, що росіяни не можуть завантажити ракети на борт у Новоросійську.

Про це речник ВМС ЗСУ, капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук повідомив у ефірі телеканалу "Еспресо".

"Ракетоносії РФ періодично виходять в море. Станом на зараз жодного з них немає. Наразі в Чорному морі перебуває 3 одиниці, які виконують різноманітні завдання. Але небезпека застосування ракетоносіїв є завжди", – сказав речник ВМС.

Плетенчук поінформував, що росіяни мають проблеми з логістикою у Чорному морі.

"Періодично кораблі РФ заходять у Крим, швиденько щось роблять і швиденько звідти забираються. Не можна розслаблятися, попри те, що досить давно не було ракетних атак саме з морських платформ", – наголосив Плетенчук.

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За словами речника ВМС, росіяни вже кілька місяців не використовують ракетоносії. На це може бути низка причин.

"Це може бути банальна неможливість завантажити ракети, тому що завантажується це все у Севастополі. Так само може бути накопичення. У росіян можуть бути проблеми з ВПК, тобто з виробництвом, але поки що такої інформації немає. Більш схильний до версії, що росіяни не можуть завантажити ракети на борт у Новоросійську", – розповів Плетенчук.

Нагадаємо, ЗСУ та бійці ГУР знищили 14 лютого у Чорному морі російський великий десантний корабель "Цезар Куніков".

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